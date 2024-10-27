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        Haberler Spor Futbol FIFA'dan Halil Umut Meler'e görev! - Futbol Haberleri

        FIFA'dan Halil Umut Meler'e görev!

        FIFA Kıtalararası Kupa 2. turunda Al Ahly ile Al Ain'in karşı karşıya geleceği maçta FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:53
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        FIFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
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        FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Mısır'ın Al Ahly ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain takımları arasında 29 Ekim Salı günü oynanacak FIFA Kıtalararası Kupa 2. tur müsabakasını yönetecek.

        Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mısır'ın başkenti Kahire ile aynı adı taşıyan statta saat 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak.

        Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Aleandro Di Paolo VAR, Marco Di Bello ise AVAR olarak görev alacak.

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