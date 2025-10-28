Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig FIFA'dan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı! - Futbol Haberleri

        FIFA'dan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'a FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı getirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:46 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:46
        Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı!
        FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı.

        Trendyol 1. Lig’de zor günler geçiren ve Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile de yollarını ayıran Sivasspor’a bir kötü haber de FIFA’dan geldi. FIFA’nın internet sitesinden yayınlanan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi.

        Sivasspor, bu sezon Trendyol 1. Lig’de 11 maçta topladığı 14 puan ile 11. sırada bulunuyor.

