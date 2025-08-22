Habertürk
Habertürk
        FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası - Futbol Haberleri

        FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası

        FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor Kulübüne 6 puan tenzili (silme) cezası uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        22.08.2025 - 19:45
        FIFA Disiplin Komitesi, TFF 2. Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor'a 6 puan tenzili (silme) cezası verdi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

