Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarda mücadele edecek takımların netlik kazanmasıyla maç fikstürü belli oldu. Eylül ve ekim aylarında başlayacak Dünya Kupası Avrupa elemeleri üç ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek. Peki, "Türkiye hangi grupta, Dünya Kupası maçları ne zaman?" İşte Dünya Kupası Elemeleri maç tarihleri ve Türkiye'nin rakipleri...