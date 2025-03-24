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        Haberler Bilgi Spor FIFA Dünya Kupası Elemeleri milli takım fikstürü: Türkiye hangi grupta, Dünya Kupası maçları ne zaman?

        FIFA Dünya Kupası Elemeleri milli takım fikstürü: Dünya Kupası maçları ne zaman?

        ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri maç takvimi belli oldu. Play-off turunda Macaristan'ı her iki maçta da mağlup eden Türkiye A grubuna yükseldi. Elemelerde E grubunda yer alacak A Milli Futbol Takımı rakipleri belli oldu. Peki, "Türkiye hangi grupta, Dünya Kupası maçları ne zaman?" İşte 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri milli takım fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 23:38 Güncelleme: 25.03.2025 - 00:17
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        Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarda mücadele edecek takımların netlik kazanmasıyla maç fikstürü belli oldu. Eylül ve ekim aylarında başlayacak Dünya Kupası Avrupa elemeleri üç ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek. Peki, "Türkiye hangi grupta, Dünya Kupası maçları ne zaman?" İşte Dünya Kupası Elemeleri maç tarihleri ve Türkiye'nin rakipleri...

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        2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ GRUPLARI

        A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya

        B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre

        C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya

        D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna

        E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE

        F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz

        G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta

        H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino

        I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova

        J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn

        K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk

        L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.

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        TÜRKİYE'NİN SON RAKİBİ İSPANYA!

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son rakibi İspanya oldu. Milliler, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'nda kura çekimi sonrası Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşmişti. Ay-yıldızlıların gruptaki son rakibini belirleyecek Uluslar Ligi çeyrek final eşleşmesinde İspanya, Hollanda'yı penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek yarı finale yükseldi ve E Grubu'nun son takımı oldu.

        İspanyollar, son olarak 2024 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olarak kupayı kaldırmıştı.

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        2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ

        4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

        7 Eylül: Türkiye - İspanya

        11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

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        14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

        15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

        18 Kasım: İspanya - Türkiye

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