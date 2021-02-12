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FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Bayern Münih'in

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Meksika temsilcisi Tigres'i 1-0 mağlup eden Alman ekibi Bayern Münih, şampiyon oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Bayern Münih'in

Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finalinde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Tigres karşılaştı.

Jerome Boateng'in kişisel gerekçelerle, Thomas Müller'in ise yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle kadroda yer alamadığı Bayern Münih, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 59. dakikasında Benjamin Pavard'ın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Bayern Münih, 2013 yılının ardından ikinci kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Bavyera temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Almanya Süper Kupa, Bundesliga ve Almanya Kupası'nın ardından bu turnuvadan da zaferle ayrılarak bir sezonu 6 kupayla kapattı.

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