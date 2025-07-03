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        Haberler Bilgi Spor FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finali: PSG- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Futbol Haberleri

        PSG- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde PSG ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Grup aşamasını lider tamamlayan PSG son 16 turunda Messi'nin takımı Inter Miami'yi 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Öte yandan grubu Benfica'nın ardından 2. sırada bitiren Bayern Münih, son 16'da Flamengo'yu 4-2 mağlüp etti ve PSG ile eşleşti. Peki, PSG- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 16:08 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:08
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        1

        Dünya Kulüpler Kupası heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda çeyrek finalde PSG ile Bayern Münih kozlarını paylaşıyor. Dev karşılaşma öncesinde iki takımda yarı finali hedefliyor. Futbolseverler ise mücadelenin tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki, PSG- Bayern Münih maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...

        2

        PSG- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

        PSG- Bayern Münih maçı 5 Temmuz Cumartesi günü 19.00'da oynanacak.

        3

        PSG- BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mercedes Benz Stadium'da oynanacak zorlu mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        PSG MUHTEMEL 11

        Donnaraumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Ruiz, Vitinha, Barcola, Kvaratskhelia, Doue

        5

        BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11

        Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Olise, Gnabry, Coman, Kane

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