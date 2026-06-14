FIFA, sınır dışı edilen Omar Abdulkadir Artan'ın maaşını ödeyecek

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda görevlendirilmesine rağmen ABD'ye alınmayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın tüm maaşını ödeyecek.

FIFA, hakemlere ödemeleri turnuva bittikten sonra yaparken bir hakemin, Dünya Kupası'nda görevlendirilmesi ve performansa dayalı primlerle alacağı ücret, 100 bin dolara kadar ulaşabiliyor. Hakemlere turnuvada alacakları maaşla ilgili önceden bilgi verilmiyor.

DÜNYA KUPASI'NA SEÇİLEN HAKEMİN GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Dünya Kupası'nda görev alacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanan 34 yaşındaki Artan, Miami Havalimanı'nda "terör bağlantısı şüphesiyle" 11 saat sorgulanmış ve ABD'ye girişine izin verilmemişti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuva başında düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili eleştiri ve sorular üzerine yaşananları "talihsizlik" olarak nitelendirmişti.

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) 2025'te "yılın hakemi" seçtiği Artan, ABD'ye girişinin engellenmesinin ardından, Avusturya'nın Salzburg kentinde Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında 12 Ağustos'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçında görevlendirildi.