Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Fiilimsiler İsimlere Gelen Çekim Eklerini Alabilir Mi? Fiilimsiler Çekim Eki Alır Mı?
ABONE OL

Fiilimsiler isimlere gelen çekim eklerini alabilir mi? Fiilimsiler çekim eki alır mı?

Fiillere ya da bir diğer adıyla eylemlere getirilen eklerle oluşturulan ve fiili sıfat, zarf ve isim yapan sözcüklere fiilimsi adı verilmektedir. Peki, eylemlerden türetilen fakat eylem olma özelliği göstermeyen fiilimsiler olumsuzluk eki alabilir mi? Fiilimsiler kip ve kişi eki alır mı? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Fiilimsiler İsimlere Gelen Çekim Eklerini Alabilir Mi? Fiilimsiler Çekim Eki Alır Mı?

Sıfat fiil, isim fiil ve zarf fiil olmak üzere üç farklı türü bulunan ve cümle içinde farklı görevlerde bulunabilen fiilimsiler türemiş midir? Fiilimsiler yapım eki alır mı? İşte, fiilimsi ve fiilimsi ekleri hakkında tüm detaylar…

Fiilimsi Ekleri

Fiilimsi ekleri, oluşturulan fiilimsinin türüne göre değişiklik göstermektedir. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olarak ortaya çıkan üç farklı tür de farklı eklere sahiptir. Şimdi gelin hep birlikte fiilimsi ekleri nelermiş birlikte göz gezdirelim.

İsim Fiil Ekleri

İsim fiiller; fiillere getirilen -ma / -me, -mak / -mek, -ış / -iş / -uş / -üş ekleriyle yapılır.

Örnek:

  • Onunla görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
  • Ormanda yürümek çok güzeldi.
  • Bir gülümseyiş insanın içini ısıtır.

Sıfat Fiil Ekleri

Sıfat fiiller; fiillere getirilen -an (-en), -ası (-esi), -maz (-mez), -ar (-er / -ır / -ir / -r), -dık (-dik / -duk /-dük), -acak (-ecek), -mış (-miş / -muş / -müş) ekleriyle yapılmaktadır.

Örnek:

  • Evin içinde bir yere saklanan kedimi bir türlü bulamadım.
  • Olası tehlikelere karşı uyanık olmalıyız.
  • Sana karşı sarsılmaz bir güven duyuyorum.
  • Yarın çarşıdan katlanır sandalye alacağım.
  • Bu yaz gidilmedik tatil beldesi bırakmadım.
  • Kış için yakacak odun almalıyız.
  • Kapanmış konuları tekrar açmak bir işe yaramaz.

Zarf Fiil Ekleri

Zarf fiiler; fiillere getirilen -ken, -alı (-eli), -madan (-meden), -ince (-ınca / -unca / -ünce), -ip (-ıp / -up / -üp), -arak (-erek), -dıkça (-dikçe / -dukça / -dükçe / -tıkça /-tikçe / tukça / -tükçe), -e… -e (-a… -a), -r… -maz (-r… -mez), -casına (-cesine), -meksizin (-maksızın), -dığında (-diğinde / -duğunda / -düğünde /-tığında / -tiğinde / -tuğunda / -tüğünde) ekleriyle oluşturulan sözcüklerdir.

Örnek:

  • İşe gitmeden bize bir uğra.
  • Kırmızı ışıkta durarak
  • Gelirken ekmek alır mısın?
  • Yaşananları düşündükçe içim acıyor.
  • İnsanlar konuşarak anlaşırlar.
  • Eve varınca haber vermeyi unutma.
  • Araç kullanırken çok dikkatli olmalıyız.

Fiilimsiler İsimlere Gelen Çekim Eklerini Alabilirler Mi?

Fiilimsiler, fiillerden türetilen sözcükler olmalarına karşın fiillerin aldığı fiil çekim eklerini yani şahıs ekleri, haber ve dilek kiplerini alamayan sözcükler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bilgiler ışığında bir diğer merak edilen soru olan fiilimsiler kip ve kişi eki alırlar mı sorusunun cevabı da hayır alamazlar olacaktır.

Fiilimsiler Yapım Eki Alır Mı?

Fiillerden türetilen ancak cümle içinde yer aldıklarından fiillerin tüm özelliğini göstermeyen fiilimsiler; fiillere yapım eki getirilerek oluşturulmaktadır. Buradan hareketle fiilimsiler türemiş midir sorusunun cevabı da evet olacaktır. Çünkü türemiş sözcükler; isim ve fiil köklerine ya da diğer türemiş sözcüklere, yapım eklerinin getirilmesiyle oluşturulurlar. Bu tanıma uyan fiilimsiler de türemiş birer sözcük olarak kabul edilmektedir.

Fiilimsiler Olumsuz Eki Alabilir Mi?

Şahıs ekleri, haber ve dilek kipi gibi ekleri alamayan fiilimsiler, -ma, -me, -maz, -mez gibi olumsuzluk eklerini alabilmektedirler.

Fiilimsilerin Hareket Anlamı Devam Eder Mi?

Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilerin cevabını en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de fiilimsilerin hareket anlamı devam eder mi sorusudur. Fiilimsiler aldıkları eklerle her ne kadar fiil olma özelliğini kaybetseler de fiilimsilerin hareket, eylem ve oluş anlamı devam etmektedir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir'de balık tutarken denize düşen kişi öldü
GÜNDEM Balık tutarken denize düşen kişi öldü
Eğik Çizgi Kullanıldığı Yerler, Örnek Cümleler ve Konu Anlatımı: Eğik Çizgi Nerelerde Kullanılır?
GÜNDEM Eğik çizgi kullanıldığı yerler
Dadaizm Nedir, Temsilcileri Kimlerdir? Dadaizm Akımı Özellikleri ve Tarihi
GÜNDEM Dadaizm nedir, temsilcileri kimlerdir?
Cümlenin Ögeleri Konu Anlatımı ve Ders Özeti: Cümlenin Ögeleri Nelerdir, Nasıl Bulunur?
GÜNDEM Cümlenin ögeleri konu anlatımı
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB ile KYK burs ücreti ne kadar, ilk ödeme ne zaman?
GÜNDEM KYK burs başvuru sonuç tarihi
TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir il il kura çekim tarihleri! TOKİ kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? TOKİ kura çekim listesi
GÜNDEM TOKİ il il kura çekim tarihleri!
Denizli'de infaz koruma memuru ölü bulundu
GÜNDEM İnfaz koruma memuru ölü bulundu
KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 KPSS önlisans, lisans tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak
GÜNDEM KPSS tercihlerinde geri sayım sürüyor!
İstanbul Boğazı'nda deniz trafiği askıya alındı
GÜNDEM İstanbul Boğazı'nda deniz trafiği askıya alındı
Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik yazılı sınav konuları neler ve soru dağılımı nasıl olacak, kaç soru olacak?
GÜNDEM Uzman öğretmenlik yazılı sınav konuları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.