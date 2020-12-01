Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma süreci 'Akif' adıyla beyazperdeye yansıtılacak. Çekimlerine bugün başlanan filmde, Atatürk'ü Fikret Kuşkan canlandırıyor. Kuşkan'ın Atatürk'ü canlandırması ilk kez 1994'te 'Kurtuluş' dizisinde gündeme gelmişti. Daha sonra Atatürk'ü canlandırması için çok genç olduğu fikrinin ağır basmasıyla Fikret Kuşkan, dizide 'Kemrelik Yüzbaşı' karakterine hayat vermişti O günden sonra Atatürk'ü canlandırma hayalleri kuran Fikret Kuşkan, böylelikle 26 yıl sonra 'Akif' ile emeline ulaşmış oldu.

Gösterime İstiklal Marşı'nın Türkiye'nin ulusal marşı olarak kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümü olan 12 Mart 2021'de girecek olan Baran Mayda'nın yapımcısı olduğu 'Akif'i Sadullah Şentürk yönetiyor. Yavuz Bingöl'ün Mehmet Akif Ersoy'u canlandırdığı filmin genel yönetmeni Ömer Uğur, uygulayıcı yapımcısı ise Şahin Alpaslan. Müziklerini Kıraç'ın yapacağı 'Akif'in başrolünde yer alan diğer oyuncular şöyle;

Murat Han... Ali Şükrü

Hazım Körmükçü... Eşref Edip

Mine Çayıroğlu... İsmet Hanım

Erkan Bektaş... Kuşçubaşı Eşref

Ruhi Sarı... Mustafa Sagir

DAHA ÖNCE ATATÜRK'Ü HANGİ OYUNCULAR CANLANDIRDI?

Patrick Magee... Paralı Askerler (1970)

Rutkay Aziz... Kurtuluş (1994)

Rutkay Aziz... Cumhuriyet (1998)

Serdar Orçin... Abdülhamit Düşerken (2002)

Arda Kural... Emret Komutanım (2005)

Ali Ülvi Hünkar... Kırık Kanatlar (2006)

Alican Yücesoy... Son Osmanlı Yandım Ali (2007)

Yetkin Dikinciler... Mustafa (2008)

Arda Kural... Dur Yolcu (2008)

Halit Ergenç... Dersimiz Atatürk (2010)

Bartunç Akbaba... Veda (2010)

Burhan Güven... Veda (2010)

Sinan Tuzcu... Veda (2010)

Fikret Kağan Olcay... Veda (2010)

Ertan Saban... Balkan Ölmemiştir (2011)

İlker Kızmaz... Çanakkale 1915 (2012)

Yavuz Sepetçi... Yol Ayrımı (2012)