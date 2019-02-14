Opet Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Öztürk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, doğalgaz sektörünü girmeyi düşünmediklerini, Zorlu Enerji Grubu’nun satışa çıkardığı, Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Trakya Doğal Gaz Dağıtım AŞ ile ilgilenmedikleri söyledi.



Öztürk, HABERTÜRK’ün güvenilir kaynaklarla yaptığı görüşme sonrasında hazırladığı habere işaret ederek, söz konusu şirketlerle ilgilenmediklerini savundu ve şunları kaydetti: “Öztürk Grup olarak akaryakıt dağıtım, gayrimenkul geliştirme, turizm gibi alanlarda başarı ile faaliyet göstermekteyiz. Hali hazırda yeni bir iş koluna ya da doğal gaz sektörüne girmek gibi bir planımız yok. Bütün iş kollarımızda, odaklandığımız alanlarda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.