Üç kişide korona çıkınca komşulara da karantina!

Bakanlık Özel Kaleminden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi iki kez negatif çıkan Bakan Kouakou'nun, aşırı halsizlik şikayeti üzerine hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Hastanede Bakana yapılan üçüncü Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı kaydedilen açıklamada, Kouakou'nun tedavi altında alındığı ve durumunun stabil olduğu ifade edildi.

Ülkede 745 aktif vaka bulunuyor. Kovid-19 bulaşan 18 kişi yaşamını yitirirken, 701 kişi sağlığına kavuştu.

SENEGAL'DE KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Batı Afrika ülkesi Senegal'de, Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, son 24 saatte 1182 kişiye yapılan Kovid-19 testinden 104'ünün sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, böylece 823 olan aktif vaka sayısının 927'ye yükseldiği aktarılırken, virüs bulaşan 493 kişinin iyileştiği bilgisine yer verildi.

Ülkede Kovid-19 bulaşan 37 yaşındaki bir kişinin daha ölmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.