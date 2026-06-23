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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Fildişi Sahili'nden Singo açıklaması

        Fildişi Sahili'nden Singo açıklaması

        Fildişi Sahili, 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçındaki Almanya mücadelesinde sakatlık geçiren Wilfried Singo'nun birkaç gün dinleneceğini ve tedavi göreceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 22:15 Güncelleme:
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        Singo'dan haber var!

        2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçındaki Almanya mücadelesinde sakatlanan 25 yaşındaki oyuncu Wilfried Singo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

        Fildişi Sahili Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruda, Singo'nun 22 Haziran Pazartesi günü detaylı sağlık kontrollerinden geçirildiği ifade edildi.

        BİRKAÇ GÜN DİNLENİP TEDAVİ GÖRECEK

        Yapılan tetkiklerin sonuçlarının olumlu olduğu ve sağlık ekibinin tavsiyesi doğrultusunda başarılı savunma oyuncusunun birkaç gün dinleneceği ve tedavi göreceği aktarıldı. Bu sürecin, oyuncunun en iyi şekilde iyileşmesini sağlamak amacıyla planlandığı kaydedildi. 2026 Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Fildişi Sahili'nde teknik heyet ve sağlık ekibi, Singo'nun durumunu yakından takip etmeyi sürdürecek.

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        Fildişi Sahili Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti.

        İşte o açıklama:

        "2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci maçında Fildişi Sahili ile Almanya arasında oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo, 22 Haziran Pazartesi günü ek sağlık kontrollerinden geçti.

        Bu kontrollerin sonuçları olumlu çıktı. Milli takım sağlık ekibine göre Fildişili savunmacı, en iyi şekilde iyileşmesi için birkaç gün dinlenecek ve tedavi görecek.

        Fildişi Sahili Futbol Federasyonu ile Fildişi Sahili Milli Takımı'nın tüm teknik ekibi, kendisine acil şifalar dilerken sağlık durumundaki gelişmeleri yakından takip edecek."

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