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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri, İran'ı mağlup etti! - Voleybol Haberleri

        Filenin Efeleri, İran'ı mağlup etti!

        Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nde İran'ı setlerde 3-1 mağlup etti ve ilk kez mücadele ettiği turnuvada ilk galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 09:46 Güncelleme: 08.06.2024 - 09:46
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        Filenin Efeleri ilk galibiyetini aldı!
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        Voleybol Milletler Ligi'nde Erkek Voleybol Milli Takımımız, İran'la karşı karşıya geldi.

        Japonya etabının üçüncü maçında İran'ı 3-1 mağlup eden Filenin Efeleri, ilk kez mücadele ettiği Milletler Ligi'nde ilk galibiyetini yaşadı.

        Milliler turnuvanın ilk haftasında Antalya etabında galibiyet alamamıştı. Japonya etabının ilk iki maçında Slovenya ve Polonya'ya mağlup olan Efeler, İran'ı mağlup ederek siftah yaptı.

        Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında yarın TSİ 09.30'da oynayacağı Almanya maçıyla Japonya etabını bitirecek.

        Milliler daha sonra Slovenya etabında Bulgaristan, Arjantin, Sırbistan ve İtalya ile karşılaşacak.

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