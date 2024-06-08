Filenin Efeleri, İran'ı mağlup etti!

Voleybol Milletler Ligi'nde Erkek Voleybol Milli Takımımız, İran'la karşı karşıya geldi.

Japonya etabının üçüncü maçında İran'ı 3-1 mağlup eden Filenin Efeleri, ilk kez mücadele ettiği Milletler Ligi'nde ilk galibiyetini yaşadı.

Milliler turnuvanın ilk haftasında Antalya etabında galibiyet alamamıştı. Japonya etabının ilk iki maçında Slovenya ve Polonya'ya mağlup olan Efeler, İran'ı mağlup ederek siftah yaptı.

Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında yarın TSİ 09.30'da oynayacağı Almanya maçıyla Japonya etabını bitirecek.