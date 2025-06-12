Filenin Efeleri'nin rakibi Hollanda
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ikinci maçında yarın Hollanda'yla karşılaşacak.
2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ikinci maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın Hollanda'yla karşılaşacak.
Millilerin Çin'in Şian kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ilk ayağı kapsamında Hollanda ile yapacağı karşılaşma, Qujiang Spor Kompleksi'nde TSİ 15.30'da başlayacak.
A Milli Takım, organizasyonun ilk karşılaşmasında Sırbistan'a 12-25, 25-22, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenildi.