Filenin Sultanları 3. hafta maç takvimi: Türkiye voleybol maçları ne zaman?
Türk voleybolunun zirvedeki temsilcisi A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yeni bir haftaya daha hazır. 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü etabı için Hollanda'ya giden Filenin Sultanları, 9-13 Temmuz tarihleri arasında Apeldoorn kentinde zorlu rakiplerle karşı karşıya gelecek. İlk iki haftada sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken ay-yıldızlı ekip, üçüncü haftada sırasıyla Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan'a karşı parkede galibiyet arayacak. Detaylar haberimizde...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde üçüncü hafta karşılaşmalarını Hollanda’da oynayacak. Turnuvada bugüne kadar çıktığı sekiz karşılaşmanın yedisinden galibiyetle ayrılan milliler, yalnızca Brezilya’ya karşı mağlubiyet yaşadı. 9-13 Temmuz tarihleri arasında Apeldoorn şehrinde düzenlenecek olan mücadelelerde Türkiye; ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak. Grup aşamasının son düzlüğüne girilirken Filenin Sultanları, final yolunda kritik maçlara çıkacak. İşte merak edilenler...
FİLENİN SULTANLARI VNL 2025 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 VNL’nin üçüncü haftasında Hollanda’nın Apeldoorn kentinde sahaya çıkacak. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve FIVB’nin resmi açıklamalarına göre, Filenin Sultanları’nın 3. hafta maç programı şu şekilde:
9 Temmuz 2025 Çarşamba, TSİ 21:30: Hollanda - Türkiye
11 Temmuz 2025 Cuma, TSİ 21:30: Çekya - Türkiye
12 Temmuz 2025 Cumartesi, TSİ 20:00: Türkiye - İtalya
13 Temmuz 2025 Pazar, TSİ 21:00: Sırbistan – Türkiye