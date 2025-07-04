A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde üçüncü hafta karşılaşmalarını Hollanda’da oynayacak. Turnuvada bugüne kadar çıktığı sekiz karşılaşmanın yedisinden galibiyetle ayrılan milliler, yalnızca Brezilya’ya karşı mağlubiyet yaşadı. 9-13 Temmuz tarihleri arasında Apeldoorn şehrinde düzenlenecek olan mücadelelerde Türkiye; ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak. Grup aşamasının son düzlüğüne girilirken Filenin Sultanları, final yolunda kritik maçlara çıkacak. İşte merak edilenler...