Filenin Sultanları ev sahibi ABD'yi 3-2 yendi
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 8'inci maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devleri'ni (ABD) final setinde 3-2 yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları, rakibini 25-21, 20-25, 21-25, 25-12 ve 12-15'lik skorlarla final setinde 3-2 yendi.
Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan zorlu karşılaşmayı kazanan ay-yıldızlılar, organizasyonun Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı. Filenin Sultanları, 8’inci maçını geride bırakırken dünya 1 numarası ünvanını korumayı başardı.
Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.