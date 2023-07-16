Filenin sultanları final maçı kanalı ve saati araştırmaları hız kazandı. Milletler Ligi çeyrek finalinde rakibi İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükselen Filenin Sultanları, yarı finalde ise ABD'yi mağlup etti. Son beş yıldır üst üste kazandığı zaferlerle Türk milletini gururlandıran Türkiye kadın voleybol takımı Filenin Sultanları Milletler Ligi Final maçında Çin ile karşı karşıya geliyor. Türkiye ile Çin arasında yapılacak şampiyonluk maçı, 17 Temmuz Pazartesi günü canlı yayında takip edilebilecek. İşte Filenin sultanları Türkiye - Çin kadın voleybol final maçı günü, saati ve canlı yayın izleme ekranına ilişkin detaylar...

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2. sete de iyi başlayan milli takım karşısında iyi organize olamayan ev sahibi ekip, Ebrar Karakurt'un etkili oyunu sonrası skor 7-11 ve 10-16'da oyunu molalarla böldü. File önünde blok üstünlüğünü devam ettiren Türkiye, yine Ebrar Karakurt'un sayısıyla seti 25-14 kazandı ve finale bir adım daha yaklaştı.

Karşılıklı sayılarla başlayan 3. sette bireysel hatalar öne çıktı. Türkiye, Vargas ile etkili hücum ettiği ve bloklarla iyi savunma yaptığı seti, skor 22-24'te maç servisine kadar taşıdı. ABD ise son bölümde iyi manşetler alarak oyunu çevirdi ve seti 26-24 kazanan taraf oldu.

ABD, 4. sete file önünde O'Neal ile etkili başladı. Türkiye, rakibinin 4-0'lık serisi sonrası skor 8-6'da mola aldı. Moladan iyi dönen milli takım karşısında ev sahibi ekip, 9-11 ve 14-18 öne geçtiği sayıların ardından mola haklarını kullandı. Zehra Güneş'in bloklarıyla rakibinin hücumlarını sayıyla sonuçlandıran Türkiye, karşılıklı üst üste maç sayılarının atıldığı seti 27-25 kazanarak ABD'yi 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.