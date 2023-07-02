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Filenin Sultanları, Hırvatistan'a set vermedi!

2023 Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Takım Voleybol Takımımız, ABD'deki finaller öncesindeki son maçında Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Hırvatistan'la karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen Filenin Sultanları, finallere 3. sırada gidecek

Filenin Sultanları, Hırvatistan'a set vermedi!
HABERTURK.COM

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Tayland'daki 3. hafta mücadelesinde dördüncü ve son maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.

A Milliler, setleri 25-18, 25-23 25-18'lik skorlarla kazandı.

Milletler Ligi elemelerinde oynadığı 12 maçın 9'ununu kazanarak 29 puanla 3'üncü sırada yer alan Filenin Sultanları, 8 takımın mücadele edeceği Final Etabı'na kalmayı daha önce garantilemişti.

Ligin 3. hafta mücadelesi bugün oynanacak Çin-ABD, İtalya-Japonya ve Tayland-Brezilya maçlarıyla tamamlanacak. Milli takımın Final Etabı'nda karşılaşacağı ilk rakip, bu maçların ardından belli olacak.

Final Etabı, 12-16 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, 2018'de Milletler Ligi adıyla başlayan organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.

Salon: Hua Mak

Hakemler: Dobrev Dobromir (Bulgaristan), Choi Jae-Hyo (Güney Kore)

Hırvatistan: Mlinar, Strunjak, Fabris, Mihaljevic, Samadan, Antunovic (Stimac, Deak, Dapic, Karatovic, Milos, Markovic)

Türkiye: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Ayça Aykaç, Yasemin Güveli, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin)

Setler: 14-25, 23-25, 18-25

Süre: 76 dakika (22, 29, 25)

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