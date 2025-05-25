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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-0 yendi - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-0 yendi

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 17:28 Güncelleme: 25.05.2025 - 17:28
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        Sultanlar, Hollanda'ya set vermedi!
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        İtalya'nın Modena şehrinde düzenlenen AIA AeQuilibrim Cup Women Elite hazırlık turnuvasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, turnuvanın 3. maçında Hollanda'yı 25-22, 25-22, 25-14 set sonuçlarıyla 3-0 yendi.

        Milliler, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.

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