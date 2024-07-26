Filenin Sultanları'nda Tuğba Şenoğlu yerine İlkin Aydın kadroda!

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda son dakika değişikliği yaşandı.

Filenin Sultanları'nda Kuzeyboru forması giyen Tuğba Şenoğlu İvegin yerine Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın kadroya dahil edildi.

Ay-yıldızlıların ilk açıklanan Olimpiyat Oyunları kadrosunda yer alan Tuğba Şenoğlu İvegin, kadrodan çıkarıldı. Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyatları için açıklanan 12+1 kişilik kadrosuna Tuğba'nın yerine İlkin Aydın dahil edildi.

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Beyza Arıcı ise kadroda +1 olarak yer almaya devam ediyor.

MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN 'BAKARA' SURELİ AÇIKLAMA

Tuğba Şenoğlu İvegin'in menajerlik şirketi Shining Stars Women ise milli voleybolcunun kadrodan çıkarılmasının ardından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekti. Bakara suresi 216. ayeti paylaşan şirket "Sizin için şer görünende hâyır, hâyır görünende şer vardır. Siz bilmezsiniz Allah bilir." sözlerinin ardından bir de şu açıklamayı yaptı: "Olimpiyatlar sonrasını bekleyelim, şimdilik bu kadar. Desteğiniz için teşekkür ederiz."