Filenin Sultanları'nın gururu oldu, en değerli oyuncu seçildi! İşte Melissa Vargas'ın yürek burkan hayat hikayesi!
Filenin Sultanları, dün akşam 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihimizdeki ilk Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanmış oldu. Mücadelede 41 sayı alan Vargas, gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İşte, Melissa Vargas'ın yürek burkan hayat hikayesi!
2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan ile finalde karşı karşıya geldi. Geriden gelerek Sırbistan'ı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, altın madalya ve kupanın sahibi oldu. Sahada fırtınalar estiren ve turnuvanın "en değerli oyuncusu" seçilen Melissa Vargas günün en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İşte Melissa Vargas'ın hayat hikayesi...
16 Ekim 1999 yılında Cienfuegos'ta dünyaya gelen Melissa Vargas, 8 yaşında okul takımına girerek voleybol kariyerine adım attı. Başladığı ilk andan beri yetenekli olduğu görülen Vargas, 12 yaşındayken Küba Milli Takımı'nda forma giydi. Küba'nın kuralları sebebiyle yetenekli sporcu transfer için sadece Rusya, Çekya ve Polonya gibi ülkelerle iletişime geçebiliyordu.
2016-2017 sezonunda Küba'dan ayrılarak Çekya takımı olan Agel Prostejov'a giden Vargas, 16 yaşındayken Eczacıbaşı'na 32 sayı attı. Çekya'da sakatlanan başarılı isim, Küba'da tedavi oldu. Devlet koşullarını beğenmemesi nedeniyle Küba Federasyonu tarafından "Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar" sebebi ya da suçuyla 2017 yılında milli takımdan 4 sene men edilen Melissa Vargas, İsviçre kulüplerinden biri olan Volero Zürih'e transfer oldu. Vargas İsviçre'ye "Sığınmacı" statüsüyle gelmişti.
"Pişman değilim, dünyanın en iyi voleybolcusu olmak istiyorum" diyen Melissa Vargas'ın, o sene Fenerbahçe Opet'e transferi gerçekleşti. Fenerbahçe'ye geldiği ilk andan beri taraftarın sevgilisi olan yetenekli sporcu Sırbistan Milli Takım antrenörü Zoran Terzic'in de gözdesi oldu. Yoğun bir çaba sonucu Vargas, Sırbistan vatandaşı oldu fakat FIVB ise Küba'nın izni olmadan milli takımda oynamasına izin vermedi.
2020 yılında Türkiye bu başarılı sporcuyu elinden kaçırmak istememesiyle birlikte 2021 yılında Vargas'ın Türk vatandaşlığını ilan etti. Fakat forma giyebilmesi için belirli bir sürenin geçmesi gerekiyordu. Bu sebeple o sene Vargas sahaya çıkamadı. 2018-2021 arasında Fenerbahçe forması giyen Melissa, Tianjin Bohai Bank'ta yarım sezon geçirerek kendini geliştirdi. Çin'den dönen başarılı sporcu Milletler Ligi'ne yetişti ve sahada fırtınalar estirdi.
1.94 boyundaki pasör çaprazı Melissa Vargas, şampiyonluğun alındığı FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde "En değerli oyuncu" unvanına da sahip olmasının yanında 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda da bu unvanı başkasına kaptırmadı.