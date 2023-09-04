Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nın gururu oldu, en değerli oyuncu seçildi! İşte Melissa Vargas'ın yürek burkan hayat hikayesi! - Voleybol Haberleri

Filenin Sultanları'nın gururu oldu, en değerli oyuncu seçildi! İşte Melissa Vargas'ın yürek burkan hayat hikayesi! Filenin Sultanları, dün akşam 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihimizdeki ilk Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanmış oldu. Mücadelede 41 sayı alan Vargas, gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İşte, Melissa Vargas'ın yürek burkan hayat hikayesi! Habertürk Giriş: 04.09.2023 - 10:25 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:25 facebook

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2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan ile finalde karşı karşıya geldi. Geriden gelerek Sırbistan'ı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, altın madalya ve kupanın sahibi oldu. Sahada fırtınalar estiren ve turnuvanın "en değerli oyuncusu" seçilen Melissa Vargas günün en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İşte Melissa Vargas'ın hayat hikayesi...

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16 Ekim 1999 yılında Cienfuegos'ta dünyaya gelen Melissa Vargas, 8 yaşında okul takımına girerek voleybol kariyerine adım attı. Başladığı ilk andan beri yetenekli olduğu görülen Vargas, 12 yaşındayken Küba Milli Takımı'nda forma giydi. Küba'nın kuralları sebebiyle yetenekli sporcu transfer için sadece Rusya, Çekya ve Polonya gibi ülkelerle iletişime geçebiliyordu.