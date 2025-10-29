Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu!

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez ev sahibi olarak mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre 21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihlerinde, Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup etabı fikstürü açıklandı.