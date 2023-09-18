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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları üçte üç için Peru karşısına çıkacak! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları üçte üç için Peru karşısına çıkacak!

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında yarın Peru'yla karşı karşıya gelecek. İlk 2 maçını kazanan Filenin Sultanları, 3'te 3 peşinde...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 10:49 Güncelleme: 18.09.2023 - 10:49
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        Filenin Sultanları üçte üç için sahaya çıkacak!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında yarın Peru'yla karşı karşıya gelecek.

        Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 07.00'de başlayacak.

        Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

        Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

        Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

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