Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Filipinlerde düşen askeri helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı

Filipinler’de komünist isyancılarla mücadele için kontrgerilla güçlerine malzeme taşıyan askeri helikopter acil iniş sırasında düşerken, içindeki 7 kişiden kurtulan olmadı

Filipinlerde düşen askeri helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı
AA

Bölgesel Ordu Sözcüsü Binbaşı Rodulfo Cordero Jr. yaptığı açıklamada, komünist isyancılarla mücadele eden kontrgerilla güçleri için malzeme taşıyan hava kuvvetleri helikopterinin, ülkenin güneyindeki Bukidnon şehrinde dağlık bir alana motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığı sırada düştüğünü ve içindeki 7 kişinin de öldüğünü söyledi.

FİLİPİNLER'DE KOMÜNİST İSYANCILAR, 50 YILI AŞKINSÜREDİR ŞİDDET EYLEMLERİ DÜZENLİYOR

Komünist isyancılar, Ağustos 2016'da hapisteki bazı üyelerinin hükümetle yeniden başlayan barış görüşmelerine katılmak üzere salıverilmesinin ardından tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Filipinler hükümetiyle komünist isyancılar arasında aynı ay Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan barış görüşmesinde, taraflar süresiz ateşkes konusunda anlaşmıştı. Hükümetle komünist isyancılar arasındaki barış görüşmelerinin ikinci aşaması, Ekim 2016'da Norveç'in başkenti Oslo'da resmen başlamıştı. Norveç'te yapılan barış görüşmelerinin Ocak 2017'de İtalya'nın başkenti Roma'da devam ettiği bildirilmişti.

Komünist isyancılar 1 Şubat 2017'de hükümeti siyasi tutukluları serbest bırakma konusunda başarısız olmakla ve isyancıların kontrolündeki bölgeleri ihlal etmekle suçlamış, ülkede altı aydır süren tek taraflı ateşkesi sona erdireceklerini duyurmuştu. Maocu Yeni Halk Ordusu (NPA) örgütü hemen sonra düzenlediği iki silahlı saldırıda 4 askeri öldürmüş, 2 askeri kaçırmıştı.

Bunun üzerine Devlet Başkanı Rodrigo Duterte komünist isyancılarla ateşkesi sona erdirdiğini ve barış görüşmelerini askıya aldığını açıklamış, barış görüşmeleri nedeniyle serbest bırakılan isyancı liderlerin hapishaneye geri döneceğini belirtmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor
DÜNYAAlmanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor
Çin'de dondurma alarmı: Üç numunede koronavirüs tespit edildi - Haberler
DÜNYAÇin'de dondurma alarmı: Üç numunede koronavirüs ...
SON DAKİKA: Merkel'in partisi CDU yeni liderini seçti!
DÜNYAMerkel'in partisi CDU yeni liderini seçti!
Filistin'de 14 yıl aradan sonra seçim kararı!
DÜNYAFilistin'de 14 yıl aradan sonra seçim kararı!
ABD'nin en güçlü silah lobisi kuruluşu NRA iflas başvurusu yaptı
DÜNYAABD'nin en güçlü silah lobisi kuruluşu NRA iflas ...
DEHŞET! Son dakika: Çinli çift böyle ölüme gitmiş! İşte görüntüler
DÜNYAÇinli çifti ölüme böyle götürmüşler!
Washington Post'tan çarpıcı anket: Trump'a azil soruşturması ABD'yi ikiye böldü
DÜNYATrump'a azil soruşturması ABD'yi ikiye böldü
Pfizer ve BioNTech Avrupa'ya aşı tedarikini azaltıyor
DÜNYAPfizer ve BioNTech Avrupa'ya aşı tedarikini azaltıyor
DEPREM| Son dakika: İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
DÜNYAİran'da korkutan deprem!
Göreve gelmeden talimatlar başladı! Son dakika: Biden'dan Covid-19 hamlesi
DÜNYABiden'dan hamle! 100 bin yeni sağlık çalışanı ...