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        Haberler Dünya Filistinli direniş grupları, Şucaiyye Mahallesi'ne saldıran İsrail askerlerini hedef aldı | Dış Haberler

        Filistinli direniş grupları, Şucaiyye Mahallesi'ne saldıran İsrail askerlerini hedef aldı

        İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne 26 Haziran'da başlattığı yoğun saldırılar sürüyor. Saldırılarda çok sayıda ev ve sivil yerleşim alanının hedef alınırken yaralılar abluka nedeniyle hastanelere ulaşamıyor. Filistinli örgütlerse Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail askerlerinin hedef alındığını, ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 20:17 Güncelleme: 29.06.2024 - 20:20
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        Şucaiyye'de İsrail askerleri hedef alındı
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        Filistinli direniş grupları, İsrail ordusunun 4 gündür havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail askerlerinin hedef alındığını, ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı.

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamalarda, Gazze'de İsrail askerleri ile yaşanan çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

        Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Şucaiyye Mahallesi'ne giren İsrail güçlerinin havan toplarıyla doğrudan hedef alındığı belirtilerek, söz konusu askerlerin tahliyesi için bölgede helikopterlerin uçuş yaptığı ifade edildi.

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        Ayrıca daha önce kurulan bir tuzağın aktifleştirildiği ve İsrail askerlerinin patlayıcıyla hedef alındığı kaydedilen açıklamada, İsrail ordusundan ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

        Kudüs Seriyyeleri'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada da Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait bir zırhlı aracın füzeyle hedef alındığı, araçta yangın çıktığı, ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

        Öte yandan Şucaiyye'ye giren İsrail güçlerinin merkez olarak kullandığı bir noktanın da havan toplarıyla hedef alındığı kaydedildi.

        İsrail ordusu 26 Haziran'da Şucaiyye Mahallesi'ne yoğun hava saldırıları düzenlemiş, İsrail devlet televizyonu KAN, 27 Haziran'da ordunun, yoğun topçu ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak mahalleye karadan girmeye başladığını duyurmuştu.

        Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun 4 gündür devam eden saldırılarında çok sayıda ev ve sivil yerleşim alanının hedef alındığını, yaralıların abluka nedeniyle hastanelere ulaşamadığını belirtmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Filistin
        #israil
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