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        Haberler Magazin Filistinli foto muhabiri ve oyuncu Fatima Hassona, hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Filistinli foto muhabiri ve oyuncu Fatima Hassona, hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti

        Filistinli foto muhabiri ve oyuncu Fatima Hassona, ailesiyle birlikte İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. Ölümünden bir gün önce filmi Cannes'a seçilen Hassona'nın, "sesli bir ölüm" isteği ve yönetmeninin onun için duyduğu endişe yürekleri burktu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 23:47 Güncelleme: 18.04.2025 - 23:51
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        Ölümünden bir gün önce filmi Cannes'a seçilmişti
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        Filistinli foto muhabiri Fatima Hassona, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında, ailesinden 10 kişiyle birlikte yaşamını yitirdi. Hassona'nın ölümü, uluslararası kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Zira ölümünden sadece bir gün önce, başrolünde yer aldığı 'Ruhunu Avucunun İçine Al ve Yürü' adlı belgeselin Cannes Film Festivali'ne seçildiği duyurulmuştu.

        Gazze'deki University College of Applied Sciences mezunu olan Fatima Hassona, savaşın gölgesinde bir gazeteci olarak çalışıyor; bölgedeki gelişmeleri görüntüleyerek uluslararası medya kuruluşlarıyla işbirliği yapıyordu. Yaşamını yitirmeden sadece saatler önce, sosyal medya hesabından balkonundan çektiği hüzünlü bir gün batımı fotoğrafını "Uzun zamandır ilk gün batımı bu" notuyla paylaşmıştı.

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        "SESLİ BİR ÖLÜM İSTERİM"

        Fatima Hassona'nın daha önce yaptığı bir paylaşım ise adeta vasiyet niteliğindeydi:
        "Kaçınılmaz ölüme gelince… Eğer ölürsem, sesli bir ölüm isterim. Ne son dakika haberinde bir satırda, ne de bir grup sayının içinde yer almak isterim. Dünya tarafından duyulan bir ölüm; sonsuza kadar iz bırakan ve hiçbir zaman ya da mekânın gömemeyeceği ölümsüz görüntüler isterim"

        "BELGESELİYLE DÜNYAYA SESLENECEKTİ"

        Hassona'nın dokunaklı hikâyesi, sürgündeki İranlı yönetmen Sepideh Farsi'nin imzasını taşıyan 'Put Your Soul on Your Hand and Walk' (Ruhunu Avucunun İçine Al ve Yürü) adlı belgeselle dünya sahnesine taşınacaktı. Belgeselin, gelecek ay düzenlenecek Cannes Film Festivali'nde izleyiciyle buluşması bekleniyor.

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        "HER SABAH UYANIP HÂLÂ HAYATTA MI DİYE MERAK EDİYORDUM"

        Fransız Le Monde gazetesine konuşan yönetmen Sepideh Farsi, Fatima’yı şu sözlerle andı; "O bir güneşti... Gazze’deki savaşı takip ediyor, bana her gün fotoğraflar, yazılar ve ses kayıtları gönderiyordu. Her sabah uyanıp hâlâ hayatta mı diye merak ediyordum"

        GAZETECİLERE YÖNELİK SALDIRILARA TEPKİ

        Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Fatima Hassona’nın acı kaybının ardından derin üzüntüsünü dile getirdi. Gazetecilere yönelik devam eden saldırıların son bulması gerektiğini vurgulayan IFJ, olayla ilgili acil ve bağımsız bir soruşturma çağrısında bulundu.

        GAZZE’DE KAYIP VEREN GAZETECİLER

        IFJ verilerine göre, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı Gazze saldırılarından bu yana en az 157 gazeteci ve medya çalışanı hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar ise bu sayının 200’ü aştığını belirtiyor.

        Fatima Hassona’nın susturulan sesi, geride bıraktığı etkileyici fotoğrafları ve uğruna hayatını verdiği belgeseli aracılığıyla dünyaya seslenmeye devam edecek.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Filistin
        #gazze
        #israil
        #Fatima Hassona
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