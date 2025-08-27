Habertürk
        Filistinli gazeteciler Türk medyasına çağrı yaptı: "Lütfen haberleri kesmeyin, aksi halde Gazze halkı bir kez daha ölür"

        Filistinli gazeteciler Türk medyasına çağrı yaptı: “Lütfen haberleri kesmeyin, aksi halde Gazze halkı bir kez daha ölür”

        Türkiye'deki Filistinli Basın Mensupları Derneği heyeti, Türkiye Basın Federasyonu'nu ziyaret etti. Dernek Başkanı Dr. Amir Lafi "Haberler kesilirse İsrail daha fazla soykırım yapar" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 13:35 Güncelleme: 27.08.2025 - 13:35
        "Haberleri keserseniz israil daha fazla katliam yapar"
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye’deki Filistinli Basın Mensupları Derneği heyeti, Türkiye Basın Federasyonu’nu ziyaret etti. Heyete Dernek Başkanı Dr. Amir Lafi başkanlık ederken, Başkan Yardımcısı Dr. Zahir Elbek, üyeler Nasır Hajjaj, Ömer Zaglol ve Ahmet Elasmar da katıldı.

        Dr. Lafi konuşmasında, İkinci Dünya Savaşı’nda altı yılda 60 gazetecinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Filistin’de yalnızca iki yılda 247 gazeteci İsrail saldırılarında öldürüldü. İsrail devleti gazetecileri susturmak istiyor çünkü yaşananların duyulmasını istemiyor. Türk medyasında Filistin ve Gazze ile ilgili haberler azaldı. Eğer bu haberler tamamen kesilirse, Gazze halkı bir kez daha ölür. Lütfen haberleri kesmeyin. Haberler kesilirse İsrail daha fazla soykırım yapar” dedi.

        Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan ise İsrail’in gazetecilere yönelik saldırılarını kınayarak, “Biz Filistinli gazetecilerin sesi olacağız. Filistin halkının ve basının soluğu olacağız. Haberleri kesmeyeceğiz” diye konuştu.

