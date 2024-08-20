Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme

İstanbul Kağıthane’de 18 Ağustos Pazar akşamı 22.30 sıralarında park halindeki otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili yeni flaş gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olayı gerçekleştiren 3 suikastçı kaçtığı Romanya’da yakalandı.

Yakalanan 3 şüpheli sorgulanmak üzere Türkiye’ye getirilecek. Gündemi sarsan olayın şüphelilerin yakalanma detayları da ortaya çıktı.İstanbul Kağıthane’de 18 Ağustos Pazar akşamı 22.30 sıralarında park halindeki otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili yeni flaş gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olayı gerçekleştiren 3 suikastçı kaçtığı Romanya’da yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli sorgulanmak üzere Türkiye’ye getirilecek. Gündemi sarsan olayın şüphelilerin yakalanma detayları da ortaya çıktı.

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OLAY 15 DAKİKALIK GÖRÜŞMEDEN SONRA YAŞANDI Olay sonra elde edilen bilgilere göre iki Filistinli iş insanı korumalarıyla Zeytinburnu’ndan Kağıthane’de S.A.Z. adlı kişinin ziyaretine geldi. 15 dakikalık görüşmenin ardından, ayrılan 3”lü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırıda emlakçı işi yapan Anas Abd El Qadı (30) hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Anas’ın yakını ve iş insanı Filistinli Fadi M. de ağır yaralandı. İki Filistinlinin, koruması olan emekli asker olduğu öğrenilen E.K. ise ayağından hafif yaralandı. ARACA BİNİP KAÇTI Koruma E.K’nın ifadeleri doğrultusunda olayın detaylarına ulaşan polis ekipleri, çalışma başlattı. İncelenen güvelik kamera görüntülerinde, şüphelinin tutukluk yapan silahını attıktan sonra kaçtığı görüldü. İlerde bir araca binen zanlı olay yerinden kaçtı.

3 ARABA DEĞİŞTİRDİLER Olayla ilgili yapılan çalışmalarda detaylar da ortaya çıktı. Polisin ulaştığı detaylara göre silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçıp, kendisini bölge yakınlarında bekleyen bir otomobile binerek uzaklaştı. Şüpheliler izlerini kaybettirmek için 3 farklı otomobil kullandı. Şüphelilerin kaçarken kullandığı 2 otomobili bulan emniyet görevlileri, kiralık olduğu belirlenen 2 otomobilde yaptıkları aramada, bir silah ele geçirdi. SALDIRIDAN 2.5 SAAT SONRA YURT DIŞINA KAÇTILAR Olaya ilişkin kamera görüntüleri incelendi, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şüphelilere ulaşıldı. Şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A.’nın olaydan sonra 19 Ağustos 2024’te yani olaydan 2.5 saat sonra 00.48’de Kırklareli’nden yurt dışına çıktıları tespit edildi. REKLAM

OLAYIN FAİLİ BELİRLENDİ Yapılan arşiv araştırmalarında şüphelilerden L.E.E.’nin, olayın faili olan şüphelilerin ulaşımını sağladığı, kendisine yönelik 6 Haziran 2023’te Şişli’de silahlı saldırıda yaralandığı, tedavisinin ardından taburcu edildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerle beraber hareket eden ve kaçmasına yardım eden şüpheliler L.E.E., I.A., A.F.M.M. ve P.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 silah ele geçirildi. İZLER ROMANYA’YA UZANDI Şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşan İstanbul Polisi iz sürdü. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Bulgaristan’dan Romanya’ya geçtikleri tespit edildi. İnterpol’unda araya girmesiyle uluslararası koordinasyon başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A Romanya’da yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile İnterpol Daire Başkanlığının ortaklaşa çalışmasından dolayı şüpheliler yakalandı.