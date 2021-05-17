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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Filistinli küçük kızdan yürek burkan soru - VİDEO
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Filistinli küçük kızdan yürek burkan soru: Neden füze atarak çocukları öldürüyorsunuz?

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarında evi bombalanan 10 yaşındaki kız çocuğu Nadeen Abdul Latif, İsrail’e "Neden füze atarak çocukları öldürüyorsunuz?" dedi.

SON DAKİKA: Filistinli küçük kızdan yürek burkan soru - VİDEO
Filistinli küçük kızdan yürek burkan soru!
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İHA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürerken, aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

İsrail’in hava saldırıları sonucu evi bombalanan 10 yaşındaki kız çocuğu Nadeen Abdul Latif’in yürekleri burkan konuşması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gözyaşları içinde yıkılan evinin önünde tüm dünyaya seslenen Latif, "Halkım için bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yapabilirim? Ben sadece 10 yaşında bir kızım" ifadelerini kullanarak, "Doktor olup halkıma faydalı olmak isterdim ama sadece çocuğum ne yapacağımı bilemiyorum. Sadece korkuyorum. Bu yaşanan olayları her gün görüyorum ve ağlıyorum" dedi.

Latif, "Kendime soruyorum, tüm bunları neden hak ediyoruz? Ailem bizden nefret ettiklerini söylüyor, biz Müslüman olduğumuz için bizi sevmiyorlar, neden Müslümanlara böyle davranıyorsunuz? Etrafıma bakıyorum her yerde çocuklar var. Neden füze atarak çocukları öldürüyorsunuz? Bu gerçekten adil değil” ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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