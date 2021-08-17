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Filiz Akın: Hiçbir duyguyu hakkını vererek yaşamadım!

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın, hayatına dair merak edilenleri "Hayatın Provası Yok" adlı kitabında anlattı. Yıllar sonra bir itirafta bulunan Akın, "Hiçbir duyguyu hakkını vererek yaşadığımı söyleyemem." ifadelerini kullandı

Filiz Akın: Hiçbir duyguyu hakkını vererek yaşamadım!
"Hiçbir duyguyu hakkını vererek yaşamadım!"
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HABERTURK.COM

Türk sinemasında 100'ü aşkın filme imza atan usta sanatçı Filiz Akın, özel yaşamı ve iş hayatını anlattığı "Hayatın Provası Yok" isimli kitabını hayranlarıyla paylaştı.

Akın, nehir söyleşi türündeki kitapta Bircan Usallı Silan'ın sorularına yanıt verdi.

"HAYAT BÖYLE BİR ROLE UYGUN GÖRDÜ BİZİ"

78 yaşındaki usta sanatçı, "Oyunculuk yaparken es geçtiğin ya da doya doya yaşamadığın duygular oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Biz o kadar yoğun çalışırdık ki, yakınlarımızın cenazesine bile katılamadığımız olurdu. Fazla özveri isteyen bir işti sinema. Günler, geceler boyunca çalışırdık... Hiçbir duyguyu hakkını vererek yaşadığımı söyleyemem! Kadın olmak ne tuhaf... Ayrıca bunun hakkını nasıl verebilirsiniz? Bol bol süslenmek, giyinmek, farkını ortaya koymak ise evet, bunları filmlerimizde rol gereği yaptık. Bir de ayrıca yapacak zaman yok. Abla olmak duygusu örneğin... Kız kardeşimi hep sevdim, hep ihtiyacı olduğunda yanında olmaya çalıştım. Annemle de öyle... Onlarla her an birlikte olamıyordum ama destektik birbirimize. Hayat böyle bir role uygun görmüştü bizi. Gerçek yaşamdan çok filmlerde yaşanacak ana temalar, duygular... Ama bunu şikayet olarak söylemiyorum. "Değdi mi?" demiyorum en azından. Değdiğine inanıyorum. Şu gördüğüm sevgi, saygı... Az şey mi bunlar?

"KANSERİ BİLE NAZİKÇE KARŞILADI"

Ayrıca kitapta ünlü isimlerin Filiz Akın ile ilgili düşüncelerine de yer verildi. İşte o isimlerden bazıları...

* Zülfü Livaneli: Film yıldızı olmak ilginç bir deneyim. Kim bilir kaç insanın hayalini süslüyorsun, kim bilir kaç bin duvarda resmin asılı, kim bilir kaç genç kız sana benzemeye çalışıyor? İşte bütün bunlara rağmen sahici, yalın, dost bir insan kalabilmek için Filiz Akın olmak gerekiyor.

* Türkan Şoray: Adını duyunca içimin titrediği Filiz; Narin, duygusal, zarif kişiliğinin yanı sıra her olayı metanetle karşılayan çok güçlü bir yanı da olan arkadaşım. En umutsuz anda bile, bir umut ışığı yakalar.

* Oya Başar: Çocukken açık hava sinemasına gider, o sihirli dünyayı seyrederdik. Sarı uzun saçları, zarafeti ve şıklığı bana hep çok farklı gelmişti. Yıllar sonra kendisini tanıdığımda ruhunun da ne kadar güzel ve gerçek olduğunu gördüm. Benim hem ablam, hem arkadaşım, hem sırdaşım oldu.

* İlker İnanoğlu: Bana hayat veren insan. Zevkli, kaliteli, kibarlık örneği. Kanseri bile nazikçe karşılayan hayat öğretmenim. Beni hep şaşırtmayı başaran benim en iyi arkadaşım, annem...

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