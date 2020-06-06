Bu çocuk artık çok ünlü!

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan usta sanatçı Filiz Akın, yaptığı paylaşımlarla pandemi sürecinde sevdikleri ile sürekli olarak etkileşim içerisinde bulunuyor.

Geçtiğimiz gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Akın, Instagram'dan yayınladığı bir video ile "Çevremizi temiz tutalım" çağrısında bulunarak takipçilerinin Dünya Çevre Günü'nü kutladı. 77 yaşındaki oyuncu, şu notu düştü:

Rüzgardan iyice kötüleşmiş sesimle, bizi ileride daha da etkileyecek olan bir konuda, virüsten, savaştan, tüm kötülüklerden arınmış bir dünya dileğiyle... İyi akşamlar dilemek istedim.