Filiz Akın'ın mezar taşı yapıldı

Yeşilçam’ın 'Dört Yapraklı Yoncası'ndan biri olan Filiz Akın, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına 82 yaşında yenik düştü. Ancak vefatı, kamuoyundan gizli tutuldu ve vasiyeti gereği cenazesi sadece ailesinin katılımıyla sessiz sedasız bir şekilde Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Usta oyuncunun mezarı, kariyerinin ilk yıllarında rol aldığı Beyaz Güvercin ve Zambaklar Açarken filmlerinin yönetmeni Nejat Saydam’ın mezarının hemen yanında yer aldı.