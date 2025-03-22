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        Haberler Magazin Filiz Akın'ın vefatı, ünlü isimleri yasa boğdu - Magazin haberleri

        Filiz Akın'ın vefatı, ünlü isimleri yasa boğdu

        Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü oyuncu Filiz Akın, 82 yaşında hayata veda etti. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum Fatma Girik ile birlikte Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sından biri olan Filiz Akın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

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        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 16:15 Güncelleme: 22.03.2025 - 17:02
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        Hülya Koçyiğit: Benim zarif Beyaz Orkidem, benim canım arkadaşım, düşünceli dostum… Ah Filiz’im, ah… Ne söyleyeceğimi, nasıl bir cümle kuracağımı bilemiyorum… İçimde tarif edilemez bir boşluk var. Gerçek olduğuna inanmak istemiyorum, yüreğim kabul etmiyor bunu. Fatma’nın acısı daha sıcacıkken, bir kez daha yürek parçalayıcı bir kayıpla karşı karşıya kalmak… Filiz’im; dostluğun, arkadaşlığın, nezaketin, paylaştığımız her şey için sana ne kadar teşekkür etsem az… Hayatımda, sinemamızda bıraktığın derin izlerle, ışığınla, iyiliğinle kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin. Sen hep bizimlesin. Işığın hep parlayacak canım arkadaşım. Mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Biricik evladı Sevgili İlker İnanoğlu ve hayat arkadaşı Sayın Sönmez Köksal başta olmak üzere, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk sinemamızın başı sağ olsun.

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        Ajda Pekkan: Canım Filiz’im… Can dostum… Boğazımda koca bir düğüm, kelimeler yetmiyor. İnanmak, kabul etmek istemiyorum. Sen sadece sinemanın değil, benim de hayatımın yıldızıydın. Neşen, gülüşün, güzel kalbin hep aklımda, hep içimde olacak. Sensiz eksik kalacak çok şey… Seni hep anacağım, hep özleyeceğim. Başta oğlu İlker İnanoğlu olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyorum.

        Nebahat Çehre: Elimde kalbimde yazmaya veda etmeye dayanamıyor. Güle güle güzeller güzeli arkadaşım, seni seviyorum.

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        Ebru Gündeş: Bir efsaneyi daha kaybettik. Onların filmleriyle büyümek hayatımızın en güzel yanıydı. Aramızdan ayrılmaları ise çok büyük bir acı. Her zaman kalbimizde yaşayacaksın.

        İbrahim Tatlıses: Yeşilçam'ın zarif yıldızı, güzel insan... Bize bıraktığın anılar, filmler, iyilik dolu yüreğin hiç unutulmayacak. Mekânı cennet olsun, nur içinde yatsın.

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        Fedon: Yonca'nın yaprakları malesef tek tek dökülüyor, sevgili Fatma Girik'ten sonra şimdi de dörtlü yoncanın tek sarışını, kaliteli kadın, değerli sanatçı Filiz Akın'ımızı ebediyete uğurluyoruz, nur içınde yat, mekânın cennet olsun Asil kadın.

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        Melek Baykal: Gökyüzü yeni bir yıldız kazandı. Türk Sineması sizi asla unutmayacak.

        Birce Akalay: Ülkemiz sinema tarihinin cesur, çalışkan ve güzeller güzeli çiçeği. Türk Sinemasının 4 yapraklı yoncasının en güneşli yaprağı, hepimizin aşkı, değerlisi Filiz Akın. Huzur içinde uyu…

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        Cem Davran: Mekânı cennet olsun, ülkemizin başı sağ olsun. Çocukluğumun yıldızıydı, hepimiz hayrandık, nur içinde yatsın.

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        Zafer Algöz: Türk Sineması'ndan bir hanımefendi geçti. Allah rahmet eylesin.

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        Cenk Eren: Mekânı cennet olsun, nur içinde yatsın.

        Filiz Akın vefat etti
        Filiz Akın vefat etti Haberi Görüntüle
        #Filiz Akın
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