Filiz Akın'ın vefatı, ünlü isimleri yasa boğdu

Ebru Gündeş: Bir efsaneyi daha kaybettik. Onların filmleriyle büyümek hayatımızın en güzel yanıydı. Aramızdan ayrılmaları ise çok büyük bir acı. Her zaman kalbimizde yaşayacaksın.

İbrahim Tatlıses: Yeşilçam'ın zarif yıldızı, güzel insan... Bize bıraktığın anılar, filmler, iyilik dolu yüreğin hiç unutulmayacak. Mekânı cennet olsun, nur içinde yatsın.