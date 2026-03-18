Filiz Akın, vefatının 1'inci yılında anılacak
Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sından Filiz Akın, vefatının 1'inci yılında düzenlenecek özel bir programla yâd edilecek
21 Mart 2025'te İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncularından Filiz Akın, vefatının 1'inci yıl dönümünde özel bir programla anılacak.
Program, 24 Mart saat 19.00'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ile yine İBB bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sinema Araştırmaları Merkezi iş birliğiyle İBB Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirilecek.
Afşin Yurdakul'un sunumuyla düzenlenecek programda, Akın'ın hem kişiliği hem de sinemadaki mirası iki ayrı başlık altında ele alınacak.
'Filiz Akın: İnsan' başlıklı ilk bölümde Gizem Köksal Yahi, Oya Başar, Ayşe Sezgin, Memduh Karakullukçu ve Orhan Güvenen konuşmacı olarak yer alacak.
Programın ikinci bölümünde ise 'Filiz Akın: Sinema' başlığı altında sanatçının Yeşilçam’daki yeri ve sinema mirası değerlendirilecek. Moderatörlüğünü yine Afşin Yurdakul'un üstleneceği söyleşide Bircan Silan Usallı, Pınar Çekirge ve Ediz Hun, Akın'ın Türk sinemasındaki etkisini ve anılarını paylaşacak.