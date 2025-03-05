Filizlenmiş patates yenir mi, sağlığa zararı var mı?

Türk mutfağında sıklıkla kullanılan patates, zamanla filizlenebilir. Evde saklanan patateslerin filizlenmesi sık karşılaşılan bir durum olsa da pek çok kişinin kafasında soru işaretlerine neden olabiliyor. Peki, Filizlenmiş patates yenir mi, filizlenmiş patates yemek zararlı mı? Uzmanlar, filizlenen patateslerde birikmeye başlayan toksin maddelerin sağlık açısından risk taşıyabileceğine dikkat çekiyor. Fakat filizlenen patates bazı durumlarda, doğru şekilde ayıklanarak tüketilebilir. İşte filizlenen patatesin sağlık üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ve uzman görüşleri…

PATATES NEDEN FİLİZLENİR?

Mutfakların vazgeçilmez besinlerinden biri olan patates, uygun şartlarda saklansa bile zamanla filizlenebilir. Bu durumun başlıca sebebi, patatesin içindeki nişastanın zamanla şekere dönüşmesidir. Şekere dönüşen bu nişasta ise, bitkinin büyümesini tetikler. Patates, özellikle nemli ve sıcak ortamlarda daha hızlı filizlenir. Öte yandan, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılan patateslerde filizlenme eğilimindedir. Patatesin doğal yaşlanma sürecinin bir parçası olan filizlenme ile birlikte ortaya çıkan solanin adlı toksik bileşik artar.

FİLİZLENMİŞ PATATES YENİR Mİ?

Filizlenen patatesin yenilip yenilemeyeceği, patatesin durumuna bağlı olarak farklılık gösterir. Eğer patatesin filizlenen kısımları 1-2 santimetreden daha kısaysa ve patates hala sert yapıdaysa, filizlerini temizleyerek tüketmek genellikle güvenlidir. Fakat, patatesin kabuğunda yeşillenme varsa, patates yumuşamışsa ve çürük kokusu geliyorsa, içerisindeki solanin maddesi artmış olabilir. Bu sebepten dolayı yeşillenmiş, yumuşamış ve kötü kokan patateslerin tüketiminden uzak durulmalıdır.

SOLANİN NEDİR VE NEDEN TEHLİKELİDİR?

Patatesin doğal olarak ürettiği bir alkaloit olan olanın, özellikle yeşillenmiş ve filizlenmiş patateslerde daha yüksek seviyede bulunur. Bitkiyi böceklerden ve zararlardan korumak için üretilen bu madde, doğal bir savunma mekanizmasıdır. Fakat, insanların fazla miktarda olanın tüketmesi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Fazla yenmesi halinde sobanın zehirlenmesinin belirtileri şu şekildedir:

Mide bulantısı

Kusma

Karın ağrısı

İshal

Baş dönmesi

Halsizlik

Nadiren sinir sistemi bozuklukları

Yüksek miktarda solanin tüketimi sağlık sorunlarına yol açabileceği için, filizlenen patatesi tüketmeden önce dikkatli olunması gerekir.