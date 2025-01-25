Fransız mutfağının zarif lezzetlerinden biri olan Ratatouille, sade malzemelerle harikalar yaratmanın en güzel örneği. Animasyon dünyasının sevilen kahramanı Remy’nin, bir tabakla anıları canlandırdığı bu eşsiz tarifi, şimdi kendi mutfağınızda kolayca hazırlayabilirsiniz!

Fotoğraf: IMDb