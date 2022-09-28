Filmekimi 7 Ekim'de başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 21. kez düzenlenen Filmekimi heyecanla beklenen dopdolu programıyla 7-16 Ekim tarihlerinde İstanbul’da sinemaseverlerle yeniden buluşuyor.

Bu yıl Venedik’te En İyi Senaryo ödülünü kazanan The Banshees of Inisherin ve Beyaz Gürültü filmlerinin yanı sıra Cannes’da Büyük Ödül’ü paylaşan Öğle Güneşinde Yıldızlar ve Yakın gibi merakla beklenen bol ödüllü filmleri izleyiciyle buluşturacak Filmekimi’nin biletleri 4 Ekim’de satışa çıkıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 21. kez düzenlenen Filmekimi heyecanla beklenen dopdolu programıyla 7-16 Ekim tarihlerinde İstanbul’da sinemaseverlerle yeniden buluşuyor. 'aylardanfilmekimi' etiketini kullanan ve bu yıl da Paribu sponsorluğunda gerçekleştirilen Filmekimi Sundance, Cannes, Venedik, Toronto film festivallerinde gösterilmiş, ödüllü ve merakla beklenen yeni yapımları içeren programıyla 7-16 Ekim tarihlerinde İstanbul’da sinemaseverlerle buluşacak.

Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile gerçekleştirilen Filmekimi filmleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Şişli'de City's Nişantaşı – CINEWAM Premium ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ve Sinematek/Sinemaevi’nde izlenebilecek. Filmekimi’nin biletleri 4 Ekim’de satışa çıkacak.

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner

Dün akşam Soho House İstanbul’da yapılan basın toplantısında konuşan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner “2002’den bu yana her ekim ayında usta yönetmenlerin dünyanın dört bir yanından en önde gelen festivallerde gösterilmiş, merakla beklenen, ödüllü filmlerini sinemaseverlerle buluşturan etkinliğimiz Filmekimi’ni bir kez daha Paribu sponsorluğunda gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Filmekimi takipçilerinin sinemanın büyülü dünyasıyla sonbahara güzel bir başlangıç yapacağını ümit ediyor, Paribu’ya da devam eden destekleri için teşekkür ediyoruz,” dedi.

The Banshees of Inisherin

İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan Filmekimi programı ve gösterimleri hakkında detaylı bilgi verdi. Filmekimi programı bu yıl da dünyanın dört bir yanındaki saygın festivallerde prömiyerini yapmış, ödüller kazanmış filmleri izleyiciyle buluşturuyor.

Eylülde sonuçlanan Venedik Film Festivali'nde En İyi Senaryo ve Colin Farrell’a En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini getiren The Banshees of Inisherin (Martin McDonagh), Noah Baumbach’ın son filmi Beyaz Gürültü Filmekimi programında yer alıyor. Venedik’ten ayrıca L’Immensità (Emanuele Crialese), Marlowe (Neil Jordan), Paul Schrader'ın yeni filmi Usta Bahçıvan filmleri de Filmekimi’nde.

Ayrılma Kararı

Cannes’da Büyük Ödülü paylaşan Claire Denis’nin Öğle Güneşinde Yıldızlar ve Lukas Dhont’un Yakın filmleri, Jüri Ödülü kazanan Sekiz Dağ (Charlotte Vandermeersch & Felix Van Groeningen), yine Jüri Ödülü kazanan Aİ (Jerzy Skolimowski), Park Chan-wook’a En İyi Yönetmen ödülü getiren Ayrılma Kararı, Zar Amir-Ebrahimi’ye En İyi Kadın Oyuncu ödülü getiren Kutsal Örümcek (Ali Abbasi), Song Kang-ho’ya En İyi Erkek Oyuncu ödülü getiren Bebek Servisi (Hirokazu Kore-eda), En İyi Senaryo Ödülü kazanan Cennetten Gelen Çocuk (Tarik Saleh), Eleştirmenler Haftası Jüri Ödülü ve Saraybosna'da Cinsiyet Eşitliği Ödülü alan Güneş Sonrası (Charlotte Wells), Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde EcoPro Jüri Ödülü kazanan İncir Ağaçlarının Altında (Erige Sehiri), en iyi ilk filme verilen Altın Kamera ödülünü kazanan Savaş Atı (Gina Gammell & Riley Keough), Europa Cinemas En İyi Avrupa Filmi seçilen Güzel Bir Sabah (Mia Hansen-Løve), eleştirmenler federasyonu FIPRESCI Ödülü kazanan Leyla’nın Kardeşleri (Saeed Roustaee), Belirli Bir Bakış bölümünde FIPRESCI ödülü kazanan Mavi Kaftan (Maryam Touzani), aynı bölümde En İyi Senaryo Ödülü kazanan Akdeniz Ateşi (Maha Haj), Belirli Bir Bakış bölümünün en iyi filmi seçilen İşe Yaramazlar (Lise Akoka & Romane Gueret); yine Belirli Bir Bakış bölümünde Vicky Krieps’e En İyi Performans ödülü getiren Korsaj (Marie Kreutzer) Filmekimi'nde gösterilecek.

Hallelujah: Leonard Cohen, Bi̇r Yolculuk, Bi̇r Şarkı

Programda ayrıca Romen usta yönetmen Christian Mungiu'nun son filmi R.M.N., Toronto Film Festivali'nde prömiyerini yapan Kadın Kral (Gina Prince-Bythewood), Emma Thompson'lı İyi Şanslar Leo Grande, Louis Garrel'in yönettiği yeni filmi Masum, Cannes Film Festivali'nin açılış filmi Kestik! (Michel Hazanavicius), Sundance ve birçok festivalde daha ödüllendirilen Aşkın Ateşi, Hlynur Pálmason'un son filmi Tanrının Unuttuğu Yer, Selçuk Metin'in Yıldız Kenter belgeseli Caniko da yer alıyor.

Güneş Sonrası

Görme engelli sinemaseverler, 21. Filmekimi’nde yer alan 21 filmin sesli betimlemesine geçen yıllarda olduğu gibi Turkcell’in Hayal Ortağım uygulaması üzerinden operatör fark etmeksizin ücretsiz ulaşabilecekler. Söz konusu filmlerin listesi Filmekimi internet sitesinde yayınlandı.

Festival biletleri, 30 Eylül Cuma 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 4 Ekim Pazartesi 14.30’da genel satışa açılacak. Biletler passo.com.tr/tr üzerinden, Passo perakende noktalarından, City's Nişantaşı – CINEWAM Premium, Kadıköy Sineması gişelerinden ve İKSV ana gişesinden alınabilir.

Aile Bağları

Filmekimi gösterimlerinin hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00) tam 50 TL. Hafta içi 19.00 ve hafta sonu seansları (11.00-13.30-16.00-19.00) ve tüm 21.30 seansları tam 75 TL. 21.30 seansları harici seanslar ise yalnızca öğrencilere özel Eczacıbaşı Genç Bilet ile 10 TL.

Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini kendilerine ait ön satış dönemlerinde, yer seçme opsiyonuyla passo.com.tr/tr üzerinden %25; Kırmızı Lale Kart üyeleri ise %15 oranlarında indirimle satın alabilirler.

Lale Kart üyeleri için ön satış dönemi: 30 Eylül Cuma 10.30 ( Siyah Lale Üyeleri), 1 Ekim Cumartesi 10.30 (Beyaz Lale Üyeleri), 2 Ekim Pazar 10.30 (Kırmızı Lale üyeleri)

Ayrıntılı bilgi için: filmekimi.iksv.org

Filmekimi programı

The Menu

Kutsal Örümcek / Holy Spider / Ali Abbasi

İşe Yaramazlar / Les Pires / Lisa Akoka, Romane Gueret

Ölüm Ayırana Dek / Plus que jamais / More than Ever / Emily Atef

Beyaz Gürültü / White Noise / Noah Baumbach

Maskeli Balo / Mascarade / Masquerade / Nicolas Bedos

İlgi Manyağı / Syk Pike / Sick of Myself / Kristoffer Borgli

Viva Maestro! / Ted Braun

Tiyatro Okulu / Les Amandiers / Forever Young / Valeria Bruni Tedeschi

Ayrılma Kararı / Heeojil kyolshim / Decision To Leave / Park Chan-wook

Uçsuz Bucaksız / L’Immensità / Emanuele Crialese

Öğle Güneşinde Yıldızlar / Stars At Noon / Claire Denis

Aile Bağları / Frère et soeur / Brother and Sister / Arnaud Desplechin

Yakın / Close / Lukas Dhont

Aşkın Ateşi / Fire of Love / Sara Dosa

Asi / Rebel / Adil El Arbi & Bilall Fallah

Masum / L’Innocent / The Innocent / Louis Garrel

Hallelujah: Leonard Cohen, Bi̇r Yolculuk, Bi̇r Şarkı / Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song / Daniel Geller & Dayna Goldfine

See How They Run / Tom George

Güzel Bir Sabah / Un Beau Matin / One Fine Morning / Mia Hansen-Løve

Akdeniz Ateşi / Mediterranean Fever / Maha Haj

Kestik! / Coupez! / Final Cut / Michel Hazanavicius

İyi Şanslar Leo Grande / Good Luck to you, Leo Grande / Sophie Hyde

Marlowe / Neil Jordan

Savaş Atı / War Pony / Riley Keough, Gina Gammell

Armageddon Time / James Gray

Bebek Servisi / Broker / Hirokazu Koreeda

Korsaj / Corsage / Marie Kreutzer

Caniko / Selçuk Metin

R.M.N. / Cristian Mungiu

Geçici Bir İlişkinin Güncesi / Chronique d’une liaison passagère / Diary of a Fleeting Affair / Emmanuel Mouret

The Banshees of Inisherin / Martin McDonagh

The Menu / Mark Mylod

Beş Şeytan / Les cinq diables / The Five Devils / Léa Mysius



Call Jane / Phyllis Nagy

Kelebek Görüşü / Bachennya Metelyka / Butterfly Vision / Maksim Nakonechnyi

Emily / Frances O'Connor

Tanrının Unuttuğu Yer / Vanskabte Land / Godland / Hlynur Pálmason

Kadın Kral / The Woman King / Gina Prince-Bythewood

Leyla’nın Kardeşleri / Leila’s Brothers / Saeed Roustaee

Cennetten Gelen Çocuk / Walad min al Janna / Boy From Heaven / Tarik Saleh

İncir Ağaçlarının Altında / Under the Fig Trees / Erige Sehiri

Çaykovski’nin Karısı / Zhena Chaikovskogo / Tchaikovski’s Wife / Kirill Serebrennikov

Pacifiction / Tourment sur les îles / Albert Serra

Usta Bahçıvan / Master Gardener / Paul Schrader

Aİ / EO / Jerzy Skolimowski

Hayvanlar / As Bestas / The Beasts / Rodrigo Sorogoyen

Mavi Kaftan / Le Bleu du Caftan / The Blue Caftan / Maryam Touzani

Sekiz Dağ / Le Otto Montagne / The Eight Mountains / Charlotte Vandermeersch, Felix van Groeningen

Güneş Sonrası / Aftersun / Charlotte Wells

Paris Hatıraları / Revoir Paris / Paris Memories / Alice Winocour