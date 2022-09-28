Filmekimi 7 Ekim'de başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 21. kez düzenlenen Filmekimi heyecanla beklenen dopdolu programıyla 7-16 Ekim tarihlerinde İstanbul’da sinemaseverlerle yeniden buluşuyor.
Bu yıl Venedik’te En İyi Senaryo ödülünü kazanan The Banshees of Inisherin ve Beyaz Gürültü filmlerinin yanı sıra Cannes’da Büyük Ödül’ü paylaşan Öğle Güneşinde Yıldızlar ve Yakın gibi merakla beklenen bol ödüllü filmleri izleyiciyle buluşturacak Filmekimi’nin biletleri 4 Ekim’de satışa çıkıyor.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 21. kez düzenlenen Filmekimi heyecanla beklenen dopdolu programıyla 7-16 Ekim tarihlerinde İstanbul’da sinemaseverlerle yeniden buluşuyor. 'aylardanfilmekimi' etiketini kullanan ve bu yıl da Paribu sponsorluğunda gerçekleştirilen Filmekimi Sundance, Cannes, Venedik, Toronto film festivallerinde gösterilmiş, ödüllü ve merakla beklenen yeni yapımları içeren programıyla 7-16 Ekim tarihlerinde İstanbul’da sinemaseverlerle buluşacak.
Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile gerçekleştirilen Filmekimi filmleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Şişli'de City's Nişantaşı – CINEWAM Premium ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ve Sinematek/Sinemaevi’nde izlenebilecek. Filmekimi’nin biletleri 4 Ekim’de satışa çıkacak.
Dün akşam Soho House İstanbul’da yapılan basın toplantısında konuşan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner “2002’den bu yana her ekim ayında usta yönetmenlerin dünyanın dört bir yanından en önde gelen festivallerde gösterilmiş, merakla beklenen, ödüllü filmlerini sinemaseverlerle buluşturan etkinliğimiz Filmekimi’ni bir kez daha Paribu sponsorluğunda gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Filmekimi takipçilerinin sinemanın büyülü dünyasıyla sonbahara güzel bir başlangıç yapacağını ümit ediyor, Paribu’ya da devam eden destekleri için teşekkür ediyoruz,” dedi.
İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan Filmekimi programı ve gösterimleri hakkında detaylı bilgi verdi. Filmekimi programı bu yıl da dünyanın dört bir yanındaki saygın festivallerde prömiyerini yapmış, ödüller kazanmış filmleri izleyiciyle buluşturuyor.
Eylülde sonuçlanan Venedik Film Festivali'nde En İyi Senaryo ve Colin Farrell’a En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini getiren The Banshees of Inisherin (Martin McDonagh), Noah Baumbach’ın son filmi Beyaz Gürültü Filmekimi programında yer alıyor. Venedik’ten ayrıca L’Immensità (Emanuele Crialese), Marlowe (Neil Jordan), Paul Schrader'ın yeni filmi Usta Bahçıvan filmleri de Filmekimi’nde.
Cannes’da Büyük Ödülü paylaşan Claire Denis’nin Öğle Güneşinde Yıldızlar ve Lukas Dhont’un Yakın filmleri, Jüri Ödülü kazanan Sekiz Dağ (Charlotte Vandermeersch & Felix Van Groeningen), yine Jüri Ödülü kazanan Aİ (Jerzy Skolimowski), Park Chan-wook’a En İyi Yönetmen ödülü getiren Ayrılma Kararı, Zar Amir-Ebrahimi’ye En İyi Kadın Oyuncu ödülü getiren Kutsal Örümcek (Ali Abbasi), Song Kang-ho’ya En İyi Erkek Oyuncu ödülü getiren Bebek Servisi (Hirokazu Kore-eda), En İyi Senaryo Ödülü kazanan Cennetten Gelen Çocuk (Tarik Saleh), Eleştirmenler Haftası Jüri Ödülü ve Saraybosna'da Cinsiyet Eşitliği Ödülü alan Güneş Sonrası (Charlotte Wells), Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde EcoPro Jüri Ödülü kazanan İncir Ağaçlarının Altında (Erige Sehiri), en iyi ilk filme verilen Altın Kamera ödülünü kazanan Savaş Atı (Gina Gammell & Riley Keough), Europa Cinemas En İyi Avrupa Filmi seçilen Güzel Bir Sabah (Mia Hansen-Løve), eleştirmenler federasyonu FIPRESCI Ödülü kazanan Leyla’nın Kardeşleri (Saeed Roustaee), Belirli Bir Bakış bölümünde FIPRESCI ödülü kazanan Mavi Kaftan (Maryam Touzani), aynı bölümde En İyi Senaryo Ödülü kazanan Akdeniz Ateşi (Maha Haj), Belirli Bir Bakış bölümünün en iyi filmi seçilen İşe Yaramazlar (Lise Akoka & Romane Gueret); yine Belirli Bir Bakış bölümünde Vicky Krieps’e En İyi Performans ödülü getiren Korsaj (Marie Kreutzer) Filmekimi'nde gösterilecek.
Programda ayrıca Romen usta yönetmen Christian Mungiu'nun son filmi R.M.N., Toronto Film Festivali'nde prömiyerini yapan Kadın Kral (Gina Prince-Bythewood), Emma Thompson'lı İyi Şanslar Leo Grande, Louis Garrel'in yönettiği yeni filmi Masum, Cannes Film Festivali'nin açılış filmi Kestik! (Michel Hazanavicius), Sundance ve birçok festivalde daha ödüllendirilen Aşkın Ateşi, Hlynur Pálmason'un son filmi Tanrının Unuttuğu Yer, Selçuk Metin'in Yıldız Kenter belgeseli Caniko da yer alıyor.
Görme engelli sinemaseverler, 21. Filmekimi’nde yer alan 21 filmin sesli betimlemesine geçen yıllarda olduğu gibi Turkcell’in Hayal Ortağım uygulaması üzerinden operatör fark etmeksizin ücretsiz ulaşabilecekler. Söz konusu filmlerin listesi Filmekimi internet sitesinde yayınlandı.
Festival biletleri, 30 Eylül Cuma 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 4 Ekim Pazartesi 14.30’da genel satışa açılacak. Biletler passo.com.tr/tr üzerinden, Passo perakende noktalarından, City's Nişantaşı – CINEWAM Premium, Kadıköy Sineması gişelerinden ve İKSV ana gişesinden alınabilir.
Filmekimi gösterimlerinin hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00) tam 50 TL. Hafta içi 19.00 ve hafta sonu seansları (11.00-13.30-16.00-19.00) ve tüm 21.30 seansları tam 75 TL. 21.30 seansları harici seanslar ise yalnızca öğrencilere özel Eczacıbaşı Genç Bilet ile 10 TL.
Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini kendilerine ait ön satış dönemlerinde, yer seçme opsiyonuyla passo.com.tr/tr üzerinden %25; Kırmızı Lale Kart üyeleri ise %15 oranlarında indirimle satın alabilirler.
Lale Kart üyeleri için ön satış dönemi: 30 Eylül Cuma 10.30 ( Siyah Lale Üyeleri), 1 Ekim Cumartesi 10.30 (Beyaz Lale Üyeleri), 2 Ekim Pazar 10.30 (Kırmızı Lale üyeleri)
Ayrıntılı bilgi için: filmekimi.iksv.org
Filmekimi programı
Kutsal Örümcek / Holy Spider / Ali Abbasi
İşe Yaramazlar / Les Pires / Lisa Akoka, Romane Gueret
Ölüm Ayırana Dek / Plus que jamais / More than Ever / Emily Atef
Beyaz Gürültü / White Noise / Noah Baumbach
Maskeli Balo / Mascarade / Masquerade / Nicolas Bedos
İlgi Manyağı / Syk Pike / Sick of Myself / Kristoffer Borgli
Viva Maestro! / Ted Braun
Tiyatro Okulu / Les Amandiers / Forever Young / Valeria Bruni Tedeschi
Ayrılma Kararı / Heeojil kyolshim / Decision To Leave / Park Chan-wook
Uçsuz Bucaksız / L’Immensità / Emanuele Crialese
Öğle Güneşinde Yıldızlar / Stars At Noon / Claire Denis
Aile Bağları / Frère et soeur / Brother and Sister / Arnaud Desplechin
Yakın / Close / Lukas Dhont
Aşkın Ateşi / Fire of Love / Sara Dosa
Asi / Rebel / Adil El Arbi & Bilall Fallah
Masum / L’Innocent / The Innocent / Louis Garrel
Hallelujah: Leonard Cohen, Bi̇r Yolculuk, Bi̇r Şarkı / Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song / Daniel Geller & Dayna Goldfine
See How They Run / Tom George
Güzel Bir Sabah / Un Beau Matin / One Fine Morning / Mia Hansen-Løve
Akdeniz Ateşi / Mediterranean Fever / Maha Haj
Kestik! / Coupez! / Final Cut / Michel Hazanavicius
İyi Şanslar Leo Grande / Good Luck to you, Leo Grande / Sophie Hyde
Marlowe / Neil Jordan
Savaş Atı / War Pony / Riley Keough, Gina Gammell
Armageddon Time / James Gray
Bebek Servisi / Broker / Hirokazu Koreeda
Korsaj / Corsage / Marie Kreutzer
Caniko / Selçuk Metin
R.M.N. / Cristian Mungiu
Geçici Bir İlişkinin Güncesi / Chronique d’une liaison passagère / Diary of a Fleeting Affair / Emmanuel Mouret
The Banshees of Inisherin / Martin McDonagh
The Menu / Mark Mylod
Beş Şeytan / Les cinq diables / The Five Devils / Léa Mysius
Call Jane / Phyllis Nagy
Kelebek Görüşü / Bachennya Metelyka / Butterfly Vision / Maksim Nakonechnyi
Emily / Frances O'Connor
Tanrının Unuttuğu Yer / Vanskabte Land / Godland / Hlynur Pálmason
Kadın Kral / The Woman King / Gina Prince-Bythewood
Leyla’nın Kardeşleri / Leila’s Brothers / Saeed Roustaee
Cennetten Gelen Çocuk / Walad min al Janna / Boy From Heaven / Tarik Saleh
İncir Ağaçlarının Altında / Under the Fig Trees / Erige Sehiri
Çaykovski’nin Karısı / Zhena Chaikovskogo / Tchaikovski’s Wife / Kirill Serebrennikov
Pacifiction / Tourment sur les îles / Albert Serra
Usta Bahçıvan / Master Gardener / Paul Schrader
Aİ / EO / Jerzy Skolimowski
Hayvanlar / As Bestas / The Beasts / Rodrigo Sorogoyen
Mavi Kaftan / Le Bleu du Caftan / The Blue Caftan / Maryam Touzani
Sekiz Dağ / Le Otto Montagne / The Eight Mountains / Charlotte Vandermeersch, Felix van Groeningen
Güneş Sonrası / Aftersun / Charlotte Wells
Paris Hatıraları / Revoir Paris / Paris Memories / Alice Winocour
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