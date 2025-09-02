Filmi Venedik'te 15 dakika alkışlanan Dwayne Johnson gözyaşlarını tutamadı

Aksiyon filmlerinin ünlü yıldızı, 'The Rock' lakaplı oyuncu Dwayne Johnson ile Emily Blunt'ın başrolleri paylaştığı ve Johnson'ın aynı zamanda yapımcısı olduğu 'The Smashing Machine' filmi, Venedik Film Festivali'nde büyük beğeni topladı. Özellikle Johnson'ın güreşçi 'Mark Kerr' rolündeki performansı büyük alkış aldı.

Filmin dün akşam yapılan Venedik galasında izleyiciler, filmi 15 dakika boyunca ayakta alkışladı. Bu, festivalin bu yıl şimdiye kadarki en uzun alkış sürelerinden biriydi. Filmine verilen coşkulu tepkiye kayıtsız kalmayan Dwayne Johnson, gözyaşlarını tutamadı.

REKLAM

Bugüne dek 'The Mummy', 'Jumanji', 'Black Adam' ve 'Sahil Güvenlik' gibi ticari yapımların yıldızı olan Dwayne Johnson, bu defa festival izleyicisinin de kalbini kazandı.

Filmde 'Mark Kerr'in kız arkadaşı 'Dawn Staples'ı Emily Blunt canlandırıyor. Alkışlar sırasında, filmin yönetmeni Benny Safdie, iki yıldızına da sarıldı ve alkışlar devam ederken Johnson'ın sevinç gözyaşlarına kendisi de gözyaşı dökerek eşlik etti.

Alkışlar ve tezahüratlar uzadıkça, 'The Smashing Machine', Brendan Fraser'ın dört yıl önce 'Balina (The Whale) filmi için gözyaşlarına boğulmasından bu yana Venedik'teki en duygusal gala oldu.