Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER),bağımsız araştırma şirketi Kantar iş birliği ile hazırladığı 2019 yılının Ocak-Haziran dönemine ait “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı.

Söz konusu rapora göre, Türkiye’de gerçekleşen yeni otomobil satışları 2018 yılının aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 43.31 oranında azalırken, operasyonel araç kiralama sektörü ise 2019 yılının ilk yarısında Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 11.4’ü olan 17 bin 900 adet yeni aracı filosuna kattı.

Bu dönemde 2 milyar 13 milyon TL yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 28 milyar 633 milyon TL oldu. 2018 yılı sonuna göre yüzde 9 daralan operasyonel kiralama sektörünün, filosundaki araç sayısı toplamda 295 bin adet olarak gerçekleşti.

TOKKDER raporuna göre, ilk yarıda Renault yüzde 26.6’lık payı ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka oldu. Renault’u yüzde 13.2 ile Fiat, yüzde 13 ile Volkswagen, yüzde 10.3 ile Ford markaları takip etti.



FİLONUN YARISI KOMPAKT ARAÇLAR

Sektörün araç parkının yüzde 49.42'lük kısmı kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 28.7, üst orta sınıf araçlar ise 13.8 pay aldı.

Rapora göre ayrıca, sektörün araç parkının yüzde 93.5’unu dizel araçların oluşturması dikkat çekerken, otomatik vitesli araçların payı ise yüzde 55.4 olarak gerçekleşti.

Raporda yer alan verilere göre, 2018 yılında yaklaşık 5.3 milyar TL vergi ödeyen operasyonel kiralama sektörü, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde yaklaşık 1 milyar 63 milyon TL vergi ödedi. Rapora göre sözleşme sürelerine bakıldığında ise yüzde 61.1’lik oran ile en fazla 30-42 aylık sözleşmelerin tercih edildiği görülüyor. Onu yüzde 18.3’lük oran ile 18-30 ay ve yüzde 13.5 ile de 43 ay ve üzeri sözleşmeler takip ediyor.

'2020'DEN İTİBAREN TALEP ARTAR'

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçilmesine rağmen araç kiralamanın satın almaya kıyasla her zaman daha avantajlı olduğunu vurgulayan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, "Araçları daha uygun maliyetlerle sağlıyor, hasar yönetimi, bakım, kış lastiği gibi pek çok unsuru yöneterek maliyet avantajını müşterilerimize yansıtıyoruz. İşletmelere ve hatta bireylere birçok faydayı sunan operasyonel kiralamaya olan talebin 2020 yılından itibaren artacağını, sektörün araç parkının 2023 yılında 400 bin adede ulaşacağını düşünüyorum” dedi.

İnan Ekici, sektörün sağlıklı büyümesi ve sürdürülebilirliği adına gerekli düzenlemelerin faydalı olacağını kaydederek, "Bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bakanlığımızın da yönlendirmesi ile araç kiralama sektörünü temsil edecek bir birlik kurulması yönünde TOKKDER olarak çalışmalara başladık. Kurulacak birlik, sektörümüzü daha da güçlendirirken hizmet standartlarını daha da yukarıya çekecek, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyacaktır" dedi.