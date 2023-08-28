Fındığa gelen çiftin acı sonu!

Osmaniye'den fındık için Giresun'a gelen genç çiftin acı sonu!
Giresun'da yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı İsmail ve eşi Çile Bulut, hayatını kaybetti. Genç çiftin, fındık toplamak için Osmaniye'den kente geldiği öğrenildi
Giresun'da yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı İsmail (23) ve eşi Çile Bulut (22), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Aksu Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. O.A.'nın kontrolünü yitirdiği otomobil, refüj demirlerini aşarak, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail-Çile Bulut çiftine çarptı.
Kazada, fındık hasadı için Osmaniye'den geldikleri öğrenilen genç çift, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü O.A. gözaltına alınırken, çiftin cenazeleri, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.