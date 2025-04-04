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        Haberler Gündem Çevre Fındığa soğuk darbesi! | Son dakika haberleri

        Fındığa soğuk darbesi: Yeniden mahsul vermesi 7-8 yılı bulacak

        Giresun'da geçen haftalarda kar yağışının ardından fındık ocakları kökünden devrilirken, yüksek kesimlerde yaşanan zirai don etkisiyle oluşan zarar tespit çalışmaları başlatıldı. Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Sökülen ocakların yerine yenilerinin yetişmesi ve bu fındık ocaklarının yeniden mahsul vermesi 7-8 yılı bulacaktır. Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında fındıkta ciddi oranda rekolte kaybı yaşanması kaçınılmaz olacak gibi görünüyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 15:26 Güncelleme: 04.04.2025 - 15:26
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        Fındığa soğuk darbesi!
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        Giresun ve çevresinde geçten haftalarda etkili olan yoğun kar yağışı, fındık üreticilerini zor durumda bıraktı. Bahar hazırlıkları için fındık bahçelerine giren üreticiler, birçok ocaklarının kökünden söküldüğünü gördü.

        Kar yağışıyla suya doyan yamaç arazilerde meydana gelen heyelanlar nedeniyle fındık ocakları kökünden devrilirken, yüksek kesimlerde yaşanan zirai don da zarara neden oldu.

        Uzmanlar, kar nedeniyle fındık ocaklarının kökünden sökülmesinin yanı sıra, don olaylarının yeni sürgünlerde kurumaya neden olduğunu belirtti. Bu durumun 2025 yılı fındık rekoltesinde ciddi bir düşüşe yol açacağı öngörülüyor.

        Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yaşanan olumsuzluklara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Kar yağışı ve havaların eksi dereceleri bulması sebebiyle özellikle yeni sürgünlerde ciddi manada kurumalar meydana geldi. Bunun yanı sıra kar yağışından dolayı bazı bölgelerde fındık ocakları kökünden söküldü. Sökülen ocakların yerine yenilerinin yetişmesi ve bu fındık ocaklarının yeniden mahsul vermesi 7-8 yılı bulacaktır. Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında fındıkta ciddi oranda rekolte kaybı yaşanması kaçınılmaz olacak gibi görünüyor."

        Ziraat odaları ve ilgili kurumlar, zarar tespit çalışmalarına devam ederken üreticiler ise yetkililerden destek bekliyor.

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