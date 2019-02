Fındık için sigorta zamanı

Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, Türkiye genelinde fındık ürünü için poliçe tanzimlerinin 10 Mart tarihinde sona ereceği hatırlatılarak, üreticilere yüzde 67’ye varan devlet desteğinden faydalanmaları ve Tarım Sigortaları’nı yaptırmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Üreticilerin “Fındık” ürünü için son günü beklemeden ve bir an önce sigorta yaptırmaları gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise Tarım Sigortası poliçesi düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla, sigortanın kolaylıkla yaptırılabileceği bildirildi ve şu ifadelere yer verildi: “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle, doğal afetlerin ve çeşitli risklerin frekansı ve şiddeti her geçen gün artmaktadır. Geçtiğimiz günlerde ülkemizin çeşitli yerlerinde aniden ve şiddetli bir şekilde yaşanan sel-su baskını, hortum, dolu, vb. felaketler neticesinde, ürünler ve seralar ciddi düzeyde zarar görmüş, hepimizi derinden yaralayan can kayıpları yaşanmıştır. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; üreticilerin, tarımsal üretimlerini kesintisiz bir şekilde devam ettirebilmeleri ve gelir kayıpları yaşamamaları için tek güvence TARSİM’dir. Şimdi vakit kaybetmeden poliçe düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla fındık ürününüzü, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel-su baskını ve don risklerinin neden olduğu miktar kaybına karşı sigortalatınız! Ayrıca fındık ocağınızı, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel-su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine karşı; Tarım Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz. Fındık için sigortanın tam zamanı!”