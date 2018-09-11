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Fındık ihracatından 10 yılda 20 milyar dolar

Dünya fındık üretiminin yüzde 75’ini, ihracatının ise yüzde 70’ini elinde bulunduran Türkiye, son 10 yılda dünyanın 100'ü aşkın ülkesine yaptığı fındık ihracatından toplam 20 milyar 221 milyon dolar döviz girdisi sağladı

11.09.2018 - 16:38 | Güncelleme: İHA

Karadeniz Fındık Mamulleri İhracatçılar Birliğinin (KFMİB) rakamlarına göre, Türkiye’nin toplam ihracat payı içerisinde yüzde 8’lik bir orana sahip olan fındık, yapılan ihracat ve elde edilen döviz geliriyle yüz güldürdü. Yıllara göre değişiklik gösterse de fındık ihracatı son 10 yılda yıllık ortalama 1,5 milyar dolardan fazla gelir sağladı.

İstatistiklere göre, 2008 yılında 228 bin ton fındık ihracatına karşılık 1 milyar 407 milyon dolar döviz girdisi sağlanan fındıkta elde edilen döviz miktarı her yıl artış gösterdi. 2009 yılında 219 bin ton ihracata karşılık 1 milyar 172 milyon doları gören fındık ihracatı, 2010 yılında 252 bin ton ihracatı karşılık 1,5 milyar döviz girdisi sağladı. 2011 yılında 243 bin ton ihracat karşılığında 1 milyar 759 milyon dolar döviz geliri elde eden Türkiye, 2012 yılında 265 bin ton fındık ihracatı gerçekleştirirken karşılığında 1 milyar 802 milyon dolar kazandı. 2013 yılında 274 bin tona karşılık 1 milyar 767 milyon dolar döviz girdisi sağlayan 'yeşil altın', 2014 yılında 252 bin ton ihracat ile 2 milyar 314 milyon dolara ulaştı.

2015’TE REKOR KIRILDI

2015 yılında 240 bin ton ihracat ile 2 milyar 827 milyon dolar ile fındık ihracat tarihinin en yüksek döviz gelirine ulaşan fındık, 2016 yılında 227 bin ton ihracata karşılık 1 milyar 981 milyon doları Türkiye’ye getirdi. 2017 yılında 269 bin ton ihracat ile 1 milyar 886 bin dolar kazandıran fındıkta 2018 yılında 286 bin 777 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildi. Bu ihracat karşılığında 1 milyar 782 milyon ABD doları döviz girdisi sağlandı.

Son 10 yılı baz alındığında fındık Türkiye’ye 30 katrilyon lira karşılığında 20 milyar 221 milyon dolar döviz sağladı.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı İlyas Edip Sevinç, bu sezon yapılan ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 22 artış gösterdiğini söyledi. Sevinç, ihracat rakamlarının sevindirici olduğuna dikkat çekerek, “Fındık, ülkemiz ihracatının yüz akıdır. Çünkü hiç bir ithal girdi gerektirmeyen bir ihracat kalemi olup, tamamen net döviz sağlamaktadır. Tüm Karadeniz Bölgesindeki istihdamın da çok büyük bir bölümü için vazgeçilmezdir” dedi.

 

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