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Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Bayraktar: "FİSKOBİRLİK artık eski FİSKOBİRLİK değil"

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lutfi Bayraktar, "FİSKOBİRLİK artık eski FİSKOBİRLİK değil. Üreticiyi korumaya, aynı zamanda da kurumu güçlü kılmaya çalışan bir stratejiye sahip." dedi.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Bayraktar:
AA

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lutfi Bayraktar, "FİSKOBİRLİK artık eski FİSKOBİRLİK değil. Üreticiyi korumaya, aynı zamanda da kurumu güçlü kılmaya çalışan bir stratejiye sahip." dedi.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 Ağustos ayında başlattıkları ürün alımlarına, piyasa şartlarının üzerinde peşin ve emanet sistem şeklinde devam ettiklerini belirtti.

Önceki senelere göre 2020 alım döneminde kuruma yoğun ilginin bulunduğunu ifade eden Bayraktar, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son dönemde fiyatta yaşanan düşüş nedeniyle piyasada durgunluğun olduğunu, çiftçinin de bekleyiş içerisine girdiğini aktaran Bayraktar, "Yine de az da olsa fındık getirilişi söz konusu. FİSKOBİRLİK olarak aldığımız ürünleri entegre tesisimizde işliyoruz ve piyasaya sürüyoruz. Ticari satışımız da daha fazla arttı." diye konuştu.

Lutfi Bayraktar, üreticilerden fındıklarını değerlendirme noktasında tercihlerini birlikten yana kullanmalarını istedi.

FİSKOBİRLİK'in bir üretici kuruluşu olduğuna vurgu yapan Bayraktar, "Piyasada olmadığı zaman, durumun ne olduğunu hep beraber gördük. Dolayısıyla üreticilerimiz güvenle fındıklarını birliğe teslim etsinler, FİSKOBİRLİK'e destek versinler." değerlendirmesinde bulundu.

Fındık üreticilerinden kurumu denetlemelerini de talep eden Bayraktar, şunları dile getirdi:

"Geçmişten bugüne FİSKOBİRLİK son 3-5 yılda ciddi manada kabuk değiştirdi. Bunu birebir görsünler. FİSKOBİRLİK artık eski FİSKOBİRLİK değil. Üreticiyi korumaya, aynı zamanda da kurumu güçlü kılmaya çalışan bir stratejiye sahip. Tüm ürünleri Türkiye'nin tamamında ve dünyanın 25 ülkesinde raflarda yer alıyor. Dolayısıyla bu kurum, onların kurumu. Kurum güçlü olursa, üretici güçlü olur. Bu mantıkla, kurumlarına sahip çıksınlar."

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