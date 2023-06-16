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Finlandiya'da dörtlü koalisyonun üzerinde uzlaştığı hükümet programı açıklandı

Finlandiya'da seçimlerin ardından partiler koalisyonda anlaştı. Yeni koalisyon hükümeti, temel öncelikler olarak mülteci kotalarının azaltılması, iş temelli göç kriterinin sıkılaşması ve yabancıların vatandaşlık almasının zorlaştırılması konularında anlaşmaya vardı. Ulusal Koalisyon Partisi lideri Petteri Orpo liderliğindeki hükümetin diğer ortakları ise Gerçek Finler Partisi, İsveç Halk Partisi ve Hristiyan Demokratlar Partisi.

Finlandiya'da dörtlü koalisyonun üzerinde uzlaştığı hükümet programı açıklandı
HABERTURK.COM / AA

Finlandiya'da seçimleri birinci tamamlayan Ulusal Koalisyon Partisi ve diğer üç koalisyon ortağının üzerinde anlaştığı hükümet programında, toplumun geleceğini güvence altına alma, herkes için yeterli hizmetleri sağlama ve ulusal ekonominin dengeli gelişimi için atılacak adımlara yer verildi.

Finlandiya'da koalisyon partilerinin üzerinde anlaştığı program, hükümetin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Ulusal Koalisyon Partisi, Gerçek Finler Partisi, İsveç Halk Partisi ve Hristiyan Demokratlar Partisi'nden oluşan koalisyon hükümeti "güçlü ve kararlı bir Finlandiya" inşa edecek.

Finlandiya'da yeni hükümet, iş bulmanın ya da girişimci olarak çalışmanın daha kolay ve karlı olması için sosyal güvenlik ve işgücü piyasasında önemli reformlar yapacak.

Hükümet, istihdamın önündeki engelleri kaldırmak ve özellikle KOBİ'lerin çalışma koşullarını güçlendirmek için çalışma hayatına ilişkin mevzuatta reform gerçekleştirecek.

Ulusal Koalisyon Partisinin lideri Petteri Orpo liderliğindeki hükümet, Finlandiya'da yetkinlik ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi için yatırım yapacak.

Hükümet, Finlandiya'nın araştırma ve geliştirme harcamalarını 2030'a kadar gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 4'üne çıkaracak.

Hükümet, Finlandiya genelinde barınma ve hareketlilik için fırsatlar sağlayacak ve yaklaşık 3 milyar avroluk bir ulaşım yatırım programı uygulayacak.

Ayrıca yaşanabilir bir kırsal alan için tarımın karlılık sorunları ele alınacak ve sürdürülebilir orman politikası izlenecek.

KOALİSYON LİDERİ ORPO: KRİTERLER SIKILAŞACAK

Koalisyon lideri Orpo, kalıcı oturum ve vatandaşlık için gerekli şartların sıkılaşacağını belirtti.

Dört yıllık dönemde altyapıya 3 milyar avro bütçe ayıracaklarını ifade eden Orpo, yeni koalisyon hükümetinin iş gücüne 100 bin ek istihdam sağlayacağını taahhüt etti.

Ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya destek veren ülkelere kalkınma yardımı yapılmayacağı belirtildi.

TEMİZ ENERJİ

Programda, Finlandiya'nın temiz enerji alanında lider bir ülke olacağı ifade edildi.

Emisyon azaltma hedeflerine ulaşmaya ve karbon nötrlüğe ve ardından karbon negatifliğe doğru ilerleneceği açıklanan programda, "Hükümet, temiz elektrik üretimini 2 katına çıkararak Finlandiya'nın yenilenebilir endüstriler için bir yatırım hedefi olarak rekabet gücünü ve cazibesini güçlendirecektir. Hükümet, sağlık ve sosyal hizmetlerin mevcudiyetini iyileştirmek ve tedaviye daha hızlı ve güvenli erişim sağlamak için acil tedbirler alacaktır." ifadelerine yer verildi.

Finlandiya'da yeni hükümetin, Ulusal Koalisyon Partisinden 8, Gerçek Finler Partisinden 7, İsveç Halk Partisi ve Hıristiyan Demokratlar Partisinden 4 olmak üzere toplam 19 bakanı olacak.

Fotoğraflar: AA, AP

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