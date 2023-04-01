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Finlandiya'da halk yarın sandık başına gidiyor

NATO üyeliğine başvuru süreci ve Başbakan Sanna Marin'in popülerliğiyle gündeme gelen Finlandiya'da halk, genel seçimler için yarın sandık başına gidecek.

Finlandiya'da halk yarın sandık başına gidiyor
AA

Finlandiya'da siyasi partiler, meclisteki 200 sandalye için yarışacak.

Ülkede partilerin parlamentoya girebilmeleri için seçim barajı bulunmuyor ancak bir siyasi partinin hazine yardımından faydalanabilmesi amacıyla yüzde 2'den fazla oy alması gerekiyor.

Finlandiya basınında paylaşılan son anketlere göre, Sosyal Demokratlar liderliğindeki mevcut beş partili hükümet, büyük olasılıkla bir kez daha kurulamayacak.

Uzmanlar, 2019 seçimlerinde birbirlerine çok yakın oy olan üç partiden hangisinin lider olacağı konusunda öngörüde bulunmanın zor olduğunu belirtiyor.

Son anketler, Ulusal Koalisyon Partisi'nin oyların yüzde 20,8'ini, Sosyal Demokrat Parti'nin yüzde 19,9'unu ve milliyetçi Gerçek Finler Partisi'nin yüzde 19'unu alacağını gösteriyor.

Ülkede erken oylama, çeşitli bölgelerde 22-28 Mart'ta tamamlandı.

Öne çıkan siyasi partiler ve eğilimleri

Finlandiya'da Başbakan Marin liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti, iktidardaki merkez sol partisi konumunda. Parti, Avrupa yanlısı politikalarıyla ön plana çıkıyor.

Riikka Purra liderliğindeki aşırı sağcı popülist hareket Gerçek Finler Partisi, göçmen karşıtlığıyla ön plana çıkıyor. Sosyal medya ve özellikle aktif TikTok uygulaması kullanımıyla genç seçmenler arasında popüler hale gelen siyasi parti, ırkçı söylemlerle suçlanıyor.

Petteri Orpo'nun başında olduğu sağcı ve muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi, şimdiye kadar hiçbir dönemde kadın lidere sahip olmamış tek ana akım Finlandiya partisi olarak dikkati çekiyor.

Finlandiya Maliye Bakanı Annika Saarikko liderliğindeki Merkez Parti'nin ekonomi ve tarım konusundaki vaatleri ön plana çıkıyor. Partinin en büyük destekçilerinin de kırsal kesimden olduğu ifade ediliyor.

"Finlandiya'nın Yeşilleri" olarak bilinen Yeşil Birliği, seçmenlerinin büyük bölümünü sosyal demokratlara kaptırmakla eleştiriliyor. Partinin lideri Maria Ohisalo, 2019-2021 yıllarında içişleri bakanı olarak görev yapsa da iz bırakan bir icraatı olmadığı için eleştiriliyor.

Mevcut hükümette eğitim bakanı olan Li Andersson liderliğindeki Sol İttifak'ın bu seçimde oylarını artırması bekleniyor.

Finlandiya'da ana akımda yer alan bu partilerin yanı sıra feminizmi destekleyen bir parti, hayvan hakları partisi ve çok sayıda yeni küçük parti de seçime katılacak.

Finlandiya'nın dünyanın gündemindeki başbakanı Marin

Finlandiya Başbakanı Marin, COVID-19 salgını dönemindeki politikaları takdirle karşılanırken ve süreci başarılı bir şekilde yürüttüğü düşünülürken son dönemde salgın sırasında kurallara uymadığının ortaya çıkması ve yaşam tarzı nedeniyle de eleştirildi.

Aralık 2021'de COVID-19 test sonucu pozitif olmasına rağmen başkent Helsinki'de bara gittiği ortaya çıkan Marin, 2022 yazında da arkadaşlarıyla gittiği gece kulübünde çekilen dans videolarının viral olmasıyla zor günler geçirdi.

Ayrıca Marin hükümetinin taahhüt ettiği ve Laponların uzun zamandır beklediği Lapon Parlamentosu Yasası, Finlandiya Parlamentosundaki son komite aşamasından geçemedi. Konu hakkında çok az çalışma yürütüldüğü ortaya çıkınca Marin, özür konuşması yaptı.

Ülkenin NATO'ya üyelik başvuru sürecini başlatan Marin, bu konuda halkın desteğini alıyor.

Son seçim kampanyasında çevre ve göç gibi konulara eğilen Marin, bu kez kampanyasının merkezine ekonomiyi oturttu. Marin'in lider olarak, partisinden daha fazla oy potansiyeline sahip bulunduğu ifade ediliyor.

2019 seçimlerinde 9 parti parlamentoda temsil hakkı kazandı

Finlandiya'da Nisan 2019'da yapılan genel seçimlerde 9 parti parlamentoda temsil hakkı kazanmıştı.

Bu seçimlerin ardından ülke Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Antti Rinne'nin başbakanlığında yalnızca 6 ay yönetilmişti.

Rinne, ülkedeki grevler nedeniyle koalisyon hükümetinde güveni kaybederek Aralık 2019'da istifa etmiş, yerine partinin mevcut lideri Sanna Marin gelmişti.

Marin başkanlığındaki kabine, Sosyal Demokrat Parti, Merkez Parti, Yeşil Birliği, Sol İttifak ve İsveç Halk Partisi'nin parçası olduğu koalisyondan oluşuyor.

Sanna Marin'in kabinesinde 19 bakan bulunuyor. Sosyal Demokrat Parti'den 7, Merkez Parti'den 5, Yeşil Birliği'nden 3, Sol İttifak ve İsveç Halk Partisi'nden 2'şer bakan kabinede yer alıyor.

2019 seçimlerini ilk üç sırada tamamlayan partiler sırasıyla Sosyal Demokrat Parti, Gerçek Finler Partisi ve Ulusal Koalisyon Partisi olmuştu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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