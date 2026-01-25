Habertürk
        Fiorentina: 1 - Cagliari: 2 | MAÇ SONUCU

        Fiorentina: 1 - Cagliari: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 22. haftasında milli futbolcu Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği Cagliari, deplasmanda Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti. Semih Kılıçsoy ve Marco Palestra'nın golleriyle ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran Cagliari, puanını 25'e yükseltti. Fiorentina ise haftayı 17 puanla tamamladı.

        Giriş: 25.01.2026 - 00:11 Güncelleme: 25.01.2026 - 00:11
        Semih attı, Cagliari galibiyete uzandı!
        İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Cagliari, milli oyuncu Semih Kılıçsoy'un gol attığı maçta deplasmanda Fiorentina'yı 2-1 yendi.

        Serie A'nın 22. haftasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Cagliari, Semih Kılıçsoy'un 31. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

        Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralanan milli futbolcu, Serie A'da üçüncü golünü attı.

        Cagliari, 47. dakikada Marco Palestra'nın golüyle farkı ikiye çıkarırken Fiorentina, 74. dakikada Marco Brescianini'nin golüyle farkı bire indirdi. Maçta başka gol olmayınca Cagliari, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla beraber ligde üst üste 2. galibiyetini alan Cagliari, puanını 25'e yükseltti. Mor menekşeler ise 17 puanda kaldı.

