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        Haberler Spor Futbol İtalya Fiorentina'da Fabio Grosso dönemi!

        Fiorentina'da Fabio Grosso dönemi!

        İtalya Serie A temsilcisi Fiorentina, 48 yaşındaki teknik direktör Fabio Grosso ile anlaşıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 19:36 Güncelleme:
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        Fiorentina'da Fabio Grosso dönemi!

        İtalya ekibi Fiorentina'da Paolo Vanoli'den boşalan teknik direktörlük görevine Fabio Grosso getirildi.

        Kulübün açıklamasında, 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Grosso ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Daha önce Brescia, Sion, Frosinone ve Olimpik Lyon gibi takımları çalıştıran Grosso, son olarak Sassuolo'da görev yaptı.

        Geride kalan sezon Serie A'da 42 puanla 15. sırayı alan Fiorentina, UEFA Konferans Ligi'nde ise çeyrek final oynadı.

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