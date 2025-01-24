Firari ayı yakalandı

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'ndan, rüzgarda devrilen ağacın elektrikli çiti tahrip etmesi sonucu kaçan bozayı, 8’inci günde bulundu.

DHA'nın haberine göre Longoz Ormanları’nda bulunan ayı, iğneyle uyuşturulup, barınağa getirildi.

'Ayılara Özgürlük' projesi kapsamında, para kazanmak için sokaklarda oynatılan ayıların toplanıp, özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 1996'da kurulan ve 2011'de açılan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı’nda aralarında 7 yavru ayının da bulunduğu 76 bozayı, 11 hektarlık ormanda, doğal ortamlarında yaşamını sürdürüyor. Bu ayılardan biri elektrikli demir çitin, rüzgarda devrilen ağaçla tahrip olması sonucu, kaçtı.

Olay, 16 Ocak’ta sabaha karşı bölgedeki kara yolunda gezen ayıyı gören sürücülerin ihbarıyla ortaya çıktı. Kaçtıktan sonra Boğazköy Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinin yanında güvenlik kamerasına yansıyan bozayı için merkezde görevli veteriner hekimler, bakıcılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri ile jandarma timleri seferber oldu. Çevre mahallelerde ayak izlerine de rastlanan ayının yakalanması için çalışmalar sürerken, halkın da dikkatli olması ve ayının görüldüğü anda Karacabey Jandarma Komutanlığı'na acil olarak bilgi verilmesi istendi. Camilerden yapılan anonslarla da bölge halkı uyarıldı.

UYUŞTURUCU İĞNE İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Isıya duyarlı termal kameralar da kullanılarak aranan 6 yaşındaki dişi ayı, kaçtıktan 8 gün sonra 730 hektarlık alana sahip olan Longoz Ormanları’nda tespit edildi. Veteriner hekimler tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilip yakalanan ayı, Ova Korusu Ayı Barınağı’na getirildi.