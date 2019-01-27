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"BU YAŞANAN OLAY İLİŞKİMİZE ZARAR VERMEDİ"

Çarşamba gecesi kız arkadaşımla tatsız bir olay yaşadık. Anlamsız ve küçük bir sebepten tartışmaya başladık ama ne ben, ne de kız arkadaşım isteyerek birbirimizin canını yakmayız. Karşılıklı tartışma sonucu böyle bir durum yaşandı. İnsanız, hepimiz hata yapabiliriz ve ikimiz herkesten çok üzüldük ama bu yaşanan olay ilişkimize zarar vermedi.